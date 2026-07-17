“Дирижер” из Серии А и главная угроза: что нужно знать о новом сопернике “Карабаха” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Соперником агдамского "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги Европы, как известно, стал софийский "ЦСКА".

Как сообщает İdman.Biz, первый матч пройдет 23 июля в Баку, а ответная встреча состоится 30 июля в Болгарии. Обе команды преодолели стартовую стадию турнира, одержав по две победы, однако сделали это совершенно по-разному.

Отметим, что "Карабах" уверенно разобрался с исландским "Вестри", дважды выиграв со счетом 3:0. "ЦСКА" встретил значительно более серьезное сопротивление со стороны североирландского "Дерри Сити": 3:2 в Софии и 2:1 на выезде. Болгарский клуб прошел дальше с общим счетом 5:3, но практически до последних минут ответного матча не мог чувствовать себя спокойно.

Клуб с большой историей

"ЦСКА" был основан в 1948 году и является одним из самых титулованных клубов Восточной Европы. На счету софийцев рекордный 31 титул чемпиона Болгарии, 22 национальных Кубка и четыре Суперкубка страны.

Последний трофей команда завоевала в мае 2026 года. В финале Кубка Болгарии "ЦСКА" сыграл вничью с пловдивским "Локомотивом" — 1:1, а затем победил в серии пенальти со счетом 4:3. Благодаря этому успеху софийцы вернулись в еврокубки после двухлетнего перерыва.

Особое место "ЦСКА" занимает и в истории европейского футбола. Софийский клуб дважды выходил в полуфинал Кубка европейских чемпионов — в сезонах-1966/67 и 1981/82. Во втором случае болгары в четвертьфинале выбили действующего обладателя трофея "Ливерпуль", но затем уступили мюнхенской "Баварии". "ЦСКА" остается единственным представителем Болгарии, добиравшимся до этой стадии главного клубного турнира Европы.

Сейчас это уже не европейский тяжеловес прежних времен. Последний чемпионский титул "ЦСКА" завоевал в 2008 году, а в минувшем сезоне команда заняла четвертое место в чемпионате Болгарии. Тем не менее клуб остается большим именем, располагает серьезной поддержкой болельщиков и способен собирать достаточно качественный по меркам квалификации еврокубков состав.

Характер и проблемы болгарских “армейцев”

Командой руководит Христо Янев, который в мае продлил контракт с клубом еще на два года. Тренер предпочитает насыщать центральную зону и использовать сразу двух нападающих.

В обоих матчах против "Дерри Сити" "ЦСКА" вышел практически с одинаковым сочетанием полевых игроков. Впереди действовала пара Леандро Годой — Иоаннис Питтас, а в центре поля располагались Бруну Жордау, Стефано Сенси, Петко Панайотов и Исаак Соле. Такая расстановка может трансформироваться из узкой схемы 4-4-2 в вариант 4-3-1-2.

В Софии "ЦСКА" трижды выходил вперед благодаря дублю Питтаса и голу Жордау, однако позволил сопернику сохранить интригу — 3:2. В ответной встрече "Дерри" забил сразу после перерыва и сравнял общий счет. Болгары ответили голом Питтаса, а победный мяч получили только на четвертой компенсированной минуте после автогола Барри Коттера.

Главным положительным качеством "ЦСКА" стала способность находить результат даже тогда, когда игра складывается не по плану. Команда не рассыпалась после пропущенных мячей и дважды правильно отреагировала на давление соперника.

Но три пропущенных мяча от "Дерри Сити" должны заинтересовать тренерский штаб "Карабаха". Два гола североирландцы забили ударами головой после подач с флангов. Еще в одном эпизоде Майкл Даффи нашел передачей Лиама Бойса в центре штрафной. Это указывает на проблемы "ЦСКА" при защите собственной штрафной, особенно когда крайние защитники не успевают перекрыть подачу, а центральные теряют игроков за спиной.

Оборона: физическая мощь без полной надежности

Основным голкипером "ЦСКА" является белорус Федор Лапоухов. В ответной игре с "Дерри" он не участвовал из-за проблем с получением британской визы, поэтому место в воротах занял Димитар Евтимов. Против "Карабаха" Лапоухов должен вернуться в состав. Это уверенный на линии и достаточно надежный вратарь, который стал первым номером команды после перехода из минского "Динамо".

Перед ним в первом раунде действовала четверка Давид Пастор, Теодор Иванов, Факундо Родригес и Анхело Мартино. Пастор активно подключается вперед и уже отметился результативной передачей на Питтаса. Мартино также любит подниматься высоко по левому флангу.

Из-за активности крайних защитников за их спинами остается свободное пространство. При потере мяча центральные защитники "ЦСКА" иногда вынуждены смещаться к флангам, что открывает зоны непосредственно перед воротами. Быстрые игроки "Карабаха" могут использовать это за счет переводов, диагональных передач и смены направления атаки.

Отдельная проблема — не всегда слаженная игра на втором этаже. "Дерри" не обладает выдающимся подбором атакующих футболистов, но сумел дважды забить головой. Против более технической и разнообразной атаки агдамцев подобные ошибки могут стоить значительно дороже.

“Дирижер” из Серии А и сборной Италии

Самой интересной линией "ЦСКА" выглядит центр поля. Главным летним приобретением клуба стал 30-летний Стефано Сенси, ранее выступавший за "Сассуоло", "Интер", "Сампдорию", "Монцу" и сборную Италии. Кстати, в составе “Интера” он дважды выиграл Серию А – в сезонах 2020/21 и 2023/24, а за сборную Италии провел девять матчей, забив три гола.

Сенси отвечает за начало атак, короткий и средний пас, а также может исполнить стандартное положение. В первом матче с "Дерри" именно он сделал результативную передачу Жордау. Итальянец способен одним пасом вывести партнера в свободную зону, поэтому оставлять ему время для принятия решения опасно.

Капитан Бруну Жордау располагается несколько глубже. Португалец хорошо выбирает позицию и способен неожиданно подключиться к атаке, что продемонстрировал своим голом в Софии. Исаак Соле добавляет физическую мощь и объем работы, а молодой Петко Панайотов старается поддерживать темп и участвовать в прессинге.

В распоряжении Янева также есть белорус Максим Эбонг, камерунский полузащитник Джеймс Это'О и бывший игрок английского "Эвертона" Жан-Филипп Гбамен. Последний может действовать как в опорной зоне, так и в центре обороны.

Центр поля "ЦСКА" обладает индивидуальным классом, но не выглядит неуязвимым. Узкое расположение футболистов позволяет болгарам создавать численное преимущество в середине, однако оставляет пространство на флангах. Кроме того, Сенси и Жордау не всегда комфортно чувствуют себя в игре, где постоянно приходится совершать рывки назад.

Если "Карабах" заставит соперника много перемещаться без мяча и будет быстро растягивать оборону от одного края к другому, центральная линия "ЦСКА" может потерять компактность.

Главная угроза для “Карабаха”

Наиболее опасным игроком "ЦСКА" на старте сезона стал Иоаннис Питтас. Нападающий сборной Кипра забил три из пяти мячей команды в противостоянии с "Дерри Сити".

Питтас особенно хорош при открываниях между центральным и крайним защитниками. Он не требует большого количества касаний, быстро оценивает ситуацию и старается завершать атаку сразу после получения мяча. В ответной встрече киприот забил после длинной передачи вратаря Евтимова, воспользовавшись несогласованностью обороны соперника.

Рядом с ним действует аргентинец Леандро Годой — лучший бомбардир "ЦСКА" в минувшем чемпионате. Он способен опускаться глубже, бороться за мяч и освобождать пространство для партнера. Именно Годой ассистировал Питтасу в первом матче с "Дерри". Весной аргентинец получил награду лучшему нападающему чемпионата Болгарии.

На скамейке остаются Йоэл Звартс, Мохамед Брахими, Алехандро Пьедраита и Лео Перейра. Поэтому у Янева есть возможность изменить структуру атаки по ходу встречи и добавить на фланги более быстрых футболистов.

Главной задачей для "Карабаха" станет ограничение пространства перед Питтасом. Если позволить форварду принимать мяч лицом к воротам или открываться за спинами защитников, он способен наказать даже за одну ошибку.

В чем "Карабах" превосходит соперника?

Несмотря на богатую историю "ЦСКА", фаворитом противостояния выглядит "Карабах". Главное преимущество агдамцев заключается в опыте современного европейского футбола.

В прошлом сезоне команда Гурбана Гурбанова стала первым азербайджанским клубом, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов. "Карабах" набрал десять очков на общем этапе и одержал историческую гостевую победу над "Бенфикой". "ЦСКА" в этот период вообще не участвовал в еврокубках.

Разница заметна и в рейтинге УЕФА. Коэффициент "Карабаха" перед нынешним сезоном составляет 42,750 балла, тогда как показатель "ЦСКА" равен 6,500. Агдамский клуб был сеяным при жеребьевке, а софийцы — несеяными.

"Карабах" превосходит соперника в сыгранности, европейском опыте, контроле мяча и способности менять темп встречи. Команда Гурбанова лучше подготовлена к позиционной игре и привыкла действовать против соперников, которые закрываются большими силами или, наоборот, пытаются активно прессинговать.

В свою очередь, "ЦСКА" опасен за счет пары Питтас — Годой, передач Сенси и энергии домашних трибун. Но болгарская команда оставляет зоны на флангах, не всегда надежно защищается после подач и временами теряет контроль после потери мяча.

При дисциплинированной игре и правильном использовании свободного пространства "Карабах" способен подтвердить статус фаворита. Однако недооценивать соперника нельзя: "ЦСКА" уже показал, что умеет переживать сложные отрезки и находить решающие голы в самые важные моменты.