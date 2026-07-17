Рюштю заявил о возможном переходе Салаха в "Бешикташ"

Бывший вратарь сборной Турции Рюштю Речбер заявил, что нападающий Мохамед Салах может продолжить карьеру в "Бешикташе".

Как сообщает İdman.Biz, ветеран турецкого футбола высказался о возможном трансфере во время прямого эфира.

"Президент завершил трансфер Салаха. Говорю это на основании абсолютно точной информации. Я хорошо знаю Сердала и, исходя из наших отношений, по языку его тела и мимике вижу, что этот трансфер уже решен", - сказал Речбер.

Агент египетского футболиста Рами Аббас ранее заявил, что будущее его клиента пока не определено. По его словам, решение должно быть принято в ближайшее время. Сообщения о нахождении представителя Салаха в Стамбуле также усилили слухи об интересе турецких клубов.

Салах покинул "Ливерпуль" в статусе свободного агента после завершения сезона-2025/26. Английский клуб официально подтвердил его уход.

Официальных заявлений о соглашении Салаха с "Бешикташем" пока не было.