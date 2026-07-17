"ПСЖ" близок к трансферу игрока сборной Франции

Французский "ПСЖ" находится в шаге от подписания вингера "Монако" Магнеса Аклиуша.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Абделла Булму, переговоры между клубами вышли на финальную стадию.

По информации источника, парижане сделали третье предложение по 24-летнему футболисту, которое, как ожидается, будет принято в ближайшее время. Сумма трансфера оценивается в 45-50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Аклиуш провел 43 матча за "Монако" во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

За сборную Франции вингер сыграл 10 матчей, включая одну встречу на чемпионате мира 2026 года. На его счету один забитый мяч и две голевые передачи.