Венгерский полузащитник "Ливерпуля" продлил контракт с клубом

Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи продлил контракт с английским "Ливерпулем".

Как сообщает İdman.Biz, об этом объявила пресс-служба клуба.

"Возможно, это мой самый важный день. Есть еще несколько дней, которые были важнее - наверное, первый, когда я подписал контракт с "Ливерпулем", и тот, когда у меня родился ребенок. Но в моей футбольной карьере могу сказать, что это один из трех самых важных дней. Очень счастлив. Не могу дождаться, когда смогу вернуться. Я просто счастлив быть здесь", - заявил Собослаи.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек провел 53 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. По итогам сезона-2025/2026 Собослаи был признан лучшим игроком "Ливерпуля".