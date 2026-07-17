Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" стал одноклубником форварда сборной Азербайджана

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Бейи стал игроком клуба MLS "Коламбус Крю".

Как сообщает İdman.Biz, ивуариец присоединился к американской команде в статусе свободного агента и стал одноклубником форварда сборной Азербайджана Наримана Ахундзаде, который пополнил состав клуба в феврале текущего года.

Контракт 31-летнего футболиста рассчитан до лета 2027 года. Соглашение также предусматривает возможность продления на сезоны-2027/28 и 2028/29.

До перехода в "Коламбус Крю" Бейи выступал за "Эспаньол", "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Марсель" и "Бешикташ". На его счету также выступления за сборную Кот-д'Ивуара.

После 24 матчей нынешнего сезона "Коламбус Крю" занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.