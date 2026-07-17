ФИФА и Белый дом обсудят риски проведения финала ЧМ-2026

Представители Белого дома проведут встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино перед финалом чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Sky News Роба Харриса, стороны обсудят возможную угрозу для здоровья, связанную с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Встреча должна состояться сегодня, 17 июля.

Ранее появилась информация, что финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины теоретически может быть перенесен из-за последствий масштабных пожаров в Канаде. Дым распространился на северные штаты США, включая Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Из-за сильного задымления уже был перенесен матч МLS между "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс". Встреча состоится 6 октября.

При этом перенос финала чемпионата мира считается маловероятным. Такой вариант может быть рассмотрен, если уровень загрязнения воздуха будет представлять серьезную угрозу для здоровья футболистов и болельщиков.

Финал Испания - Аргентина пройдет 19 июля.