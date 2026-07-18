Италия определилась с кандидатами на проведение Евро-2032

Правительство Италии представило предварительный список стадионов, которые могут принять матчи чемпионата Европы по футболу 2032 года.

Как сообщает İdman.Biz, в перечень вошли 15 арен. Окончательный выбор пяти стадионов Итальянская федерация футбола должна сделать до октября.

В число кандидатов вошли арены в Салерно и Бари, хотя местные клубы в настоящее время не выступают в Серии А. При этом в предварительном списке отсутствуют стадионы Бергамо, Удине и Реджо-Эмилии, которые в последние годы регулярно принимали матчи еврокубков и сборной Италии.

Главными претендентами на попадание в итоговый список считаются стадион "Ювентуса" в Турине, новая арена или реконструированный "Сан-Сиро" в Милане, один из трех проектов в Риме, а также стадион "Артемио Франки" во Флоренции. За право принять матчи турнира на юге страны также поборются Неаполь и Палермо.