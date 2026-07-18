Мерино признался, что принял фото Месси и Ямаля за ИИ - ФОТО

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино признался, что не сразу поверил в подлинность знаменитой фотографии, на которой Лионель Месси купает младенца Ламина Ямаля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, испанский футболист сначала решил, что снимок был создан с помощью искусственного интеллекта.

"Честно говоря, это невероятно. Когда я впервые увидел эту фотографию, подумал, что это искусственный интеллект, что она ненастоящая. Забавно, как иногда складывается жизнь. Невероятно, что два лучших игрока, а я надеюсь, что Ламин станет одним из величайших в истории, оказались на одном снимке. Надеюсь, в финале мы увидим их на пике формы, и они подарят болельщикам грандиозное зрелище", - заявил Мерино.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе "Метлайф".