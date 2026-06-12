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PSJ “Bavariya”dan Maykl Oliseni almaq istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyun 2026 01:42
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PSJ “Bavariya”dan Maykl Oliseni almaq istəyir

PSJ bu yay “Bavariya”nın cinah oyunçusu Maykl Oliseni almaqda maraqlıdır.

İdman.Biz bu barədə “L'Equipe”ə istinadən məlumat verir.

Mənbəyə görə, Paris klubu fransız cinah oyunçusunu özlərinə qoşulmağa razı sala biləcəklərinə inanır. Maliyyə məsələləri PSJ üçün maneə olmayacaq. Bundan əlavə, hücumçu Bredli Barkolanın potensial gedişi Olisenin transferini asanlaşdıra bilər.

Ötən mövsüm Olise bütün turnirlərdə 52 oyunda meydana çıxıb, 22 qol vurub və 31 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 150 milyon avrodur.

İdman.Biz
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