Lukas Şevalye “Beşiktaş”a keçə bilər

“Beşiktaş” PSJ-nin qapıçısı Lukas Şevalye ilə maraqlanır.
İdman.Biz-in “L'Équipe” qəzetinə istinadən məlumatına görə, 24 yaşlı futbolçunun Paris klubundakı gələcəyi qeyri-müəyyəndir.
Mənbənin məlumatına görə, Şevalye tətildədir və PSJ-nin növbəti mövsüm üçün planları barədə məlumat gözləyir. Digər klublar bu fürsətdən məlumat toplamaq, oyunçunun istəklərini anlamaq və əlverişli mövqe üçün mövqe tutmaq üçün istifadə edirlər.
Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 25 milyon avrodur.