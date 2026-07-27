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“Barselona” Ferran Torresi yalnız bir şərtlə satmağa razı olacaq

Futbol
Xəbərlər
27 İyul 2026 00:10
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“Barselona” Ferran Torresi yalnız bir şərtlə satmağa razı olacaq

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının hücumçusu Ferran Torres yalnız öz istəyi ilə satıla bilər.

İdman.Biz “Mundo Deportivo”ya istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi 26 yaşlı futbolçu ilə əməkdaşlığı davam etdirmək və sentyabrda onun müqaviləsini uzatmaq istəyir.

“Barselona” Torresi yalnız futbolçunun özü komandadan ayrılmaq istədiyi halda satmağa razı olacaq. Yeni müqavilənin yay transfer pəncərəsi bağlandıqdan sonra imzalanması planlaşdırılır. Buna səbəb maliyyə feyr-pley qaydalarına riayət etmək istəyidir.

Bununla yanaşı, “Barselona” hücumçunun transferi ilə bağlı İngiltərənin “Mançester Siti” futbol komandasına səkkiz milyon avro (15,5 milyon manat) ödəməlidir.

Daha əvvəl PSJ-nin 2026-cı il dünya çempionu ilə maraqlandığı bildirilirdi. Hücumçunun da “Barselona”dan ayrılmağa hazır olduğu qeyd olunurdu.

Torres ötən mövsüm bütün turnirlərdə 49 matçda iştirak edib, 21 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə verib. Futbolçunun “Barselona” ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir.

“Transfermarkt” portalına əsasən, Ferran Torresin bazar dəyəri 50 milyon avrodur (96,7 milyon manat).

İdman.Biz
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