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“Real Madrid” Yan Diomande transferini bitirdi

Futbol
Xəbərlər
26 İyul 2026 23:12
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“Real Madrid” Yan Diomande transferini bitirdi

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandası Almaniyanın “Leypsiq” komandasında çıxış edən Yan Diomandenin transferini başa çatdırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi Kot-d’İvuar millisinin üzvünün keçidi ilə bağlı “Leypsiq”lə razılığa gəlib. İnsayder Fabrisio Romano Transferin məbləğinin 100 milyon avrodan (198 milyon manat) çox olduğunu bildirib.

19 yaşlı vingerlə 2031-ci ilədək nəzərdə tutulan beş illik müqavilə imzalanıb.

Məlumata görə, “Real Madrid”in baş məşqçisi Joze Mourinyo Diomandeyə onun Vinisiusun əvəzinə deyil, braziliyalı futbolçu ilə birlikdə oynayacağını bildirib. Portuqaliyalı mütəxəssisin hücum xəttini Vinisius - Kilian Mbappe - Yan Diomande üçlüyü üzərində qurmaq niyyətində olduğu qeyd olunur.

İdman.Biz
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