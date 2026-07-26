Aitana Bonmati “Qızıl top” üçün üç namizədin adını açıqlayıb

İspaniyanın “Barselona” qadın futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Aitana Bonmati kişilər arasında “Qızıl top” mükafatına namizədlərlə bağlı fikirlərini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, karyerasında üç dəfə qadınlar arasında “Qızıl top”un sahibi olan Bonmati 2026-cı il dünya çempionatından sonra Rodri, Lionel Messi və Pau Kubarsini əsas namizədlər sırasında göstərib.
“Rodriyə verərdim. Messiyə də. Niyə də yox? Onun 39 yaşında dünya çempionatında göstərdiklərini nəzərə almaq lazımdır. Birini seçməli olsam, Rodri və ya Kubarsi deyərdim. Kannavaro da mərkəz müdafiəçisi kimi dünya çempionu oldu və “Qızıl top”u qazandı. Kubarsi də buna layiq olacaq səviyyədə möhtəşəm dünya çempionatı keçirdi”, - deyə Bonmati bildirib.
Mərc şirkətlərinin qiymətləndirməsinə görə, “Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyn “Qızıl top” uğrunda cüzi favorit sayılır. Onun əsas rəqibləri sırasında Lamin Yamal, Rodri, Kilian Mbappe və Lionel Messi göstərilir.