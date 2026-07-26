26 İyul 2026
AZ

6500 “Hanza” azarkeşi komandanı İngiltərədə tək qoymadı - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
26 İyul 2026 21:58
72
6500 “Hanza” azarkeşi komandanı İngiltərədə tək qoymadı - VİDEO

Almaniyanın üçüncü liqasında çıxış edən “Hanza Rostok” futbol komandası İngiltərədə “Uotford”la hazırlıq oyunu keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Rostok təmsilçisini səfər qarşılaşmasında 6500 azarkeş dəstəkləyib.

Fanatlar “Vicarage Road” stadionunun qonaq sektorunu doldurublar. Biletlərin bir neçə saat ərzində satıldığı və bu səfərin “Hanza Rostok”un 60 illik tarixində İngiltərəyə ilk belə səfəri olduğu qeyd olunur.

Meydanda isə “Uotford” üstün olub. Çempionşip təmsilçisi görüşdə 3:0 hesablı qələbə qazanıb. Buna baxmayaraq, almaniyalı azarkeşlərin yaratdığı atmosfer matçın əsas diqqətçəkən məqamlarından birinə çevrilib.

Görüşdən sonra “Uotford” futbolçuları da qonaq tribunaya yaxınlaşaraq fanatlara atmosferə görə təşəkkür ediblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB
22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
Debüt oyununda avtoqol müəllifi oldu - VİDEO
21:49
Futbol

Debüt oyununda avtoqol müəllifi oldu - VİDEO

Təcrübəli müdafiəçi meydana çıxdıqdan bir dəqiqə sonra komandası qol buraxıb
“Sumqayıt” “Kəpəz”lə heç-heçə edib - YENİLƏNİB
21:34
Azərbaycan futbolu

“Sumqayıt” “Kəpəz”lə heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Qəbələ toplanışında keçirilən ilk yoxlama oyununda qol vurulmayıb
“Şamaxı” Qətər klubunu üç cavabsız qolla məğlub edib - YENİLƏNİB
21:13
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” Qətər klubunu üç cavabsız qolla məğlub edib - YENİLƏNİB

Şamaxı təmsilçisi yay təlim-məşq toplanışında növbəti yoxlama oyununu keçirib
“Fulhem” Qonsalo Qarsiya üçün böyük təklif hazırlayır
21:02
Futbol

“Fulhem” Qonsalo Qarsiya üçün böyük təklif hazırlayır

Alvaro Arbeloa ispaniyalı hücumçunun transferini əsas prioritet hesab edir
“Barselona”nın yeni vingeri Flikin komandasında şans qazana bilər - VİDEO
20:36
Futbol

“Barselona”nın yeni vingeri Flikin komandasında şans qazana bilər - VİDEO

Aleks Qonsales cinahların hər ikisində oynamaq bacarığı və qol göstəricisi ilə diqqət çəkir

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub
U-18 basketbol millimiz Avropa çempionatının B divizionunda ilk qrup qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 17:24
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Avropa çempionatının B divizionunda ilk qrup qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da baş tutub