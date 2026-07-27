27 İyul 2026
AZ

Xulian Alvares “Barselona”ya keçmək üçün sərt addım atmağa hazırlaşır

Futbol
Xəbərlər
27 İyul 2026 00:42
68
Xulian Alvares “Barselona”ya keçmək üçün sərt addım atmağa hazırlaşır

İspaniyanın “Atletiko Madrid” futbol komandasının hücumçusu Xulian Alvares karyerasını “Barselona”da davam etdirmək istəyir.

İdman.Biz xəbər verir ki, argentinalı futbolçu Kataloniya təmsilçisinə “Atletiko Madrid” rəhbərliyi ilə birbaşa danışacağını və transferinə nail olmaq üçün növbəti dəfə ictimai açıqlama verəcəyini bildirib.

Alvares Madrid komandasının sərfəli təklif gələcəyi halda danışıqlar aparacağı ilə bağlı ona verdiyi vədə əməl etmədiyini düşünür. Buna görə 26 yaşlı hücumçunun transfer məsələsində daha sərt mövqe tutmağa hazır olduğu qeyd olunur.

“Barselona” isə Alvaresi hücum xətti üçün əsas transfer hədəfi hesab edir. Kataloniya təmsilçisi yeni və daha yüksək təklif göndərib-göndərməyəcəyinə qərar verməzdən əvvəl futbolçunun atacağı növbəti addımı gözləyəcək.

Qeyd edək ki, “Atletiko Madrid” rəhbərliyi Alvaresi satmaq niyyətində olmadığını dəfələrlə açıq şəkildə bəyan edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qaret Beyl karyerasını bitirdikdən sonra müflis olmaqdan qorxub
00:25
Futbol

Qaret Beyl karyerasını bitirdikdən sonra müflis olmaqdan qorxub

“Real Madrid”in sabiq futbolçusu maliyyə gələcəyini əvvəlcədən planlaşdırdığını bildirib
“Barselona” Ferran Torresi yalnız bir şərtlə satmağa razı olacaq
00:10
Futbol

“Barselona” Ferran Torresi yalnız bir şərtlə satmağa razı olacaq

Kataloniya təmsilçisi hücumçu ilə müqaviləni sentyabrda uzatmağı planlaşdırır
“Milan” “Qalatasaray”ın Rafael Leao ilə bağlı təklifini rədd edib
26 İyul 23:55
Dünya futbolu

“Milan” “Qalatasaray”ın Rafael Leao ilə bağlı təklifini rədd edib

İstanbul təmsilçisi portuqaliyalı futbolçunu satınalma şərti ilə icarəyə götürmək istəyib
“Arsenal”ın Vinisiusa təklif edəcəyi maaşın məbləği məlum olub - YENİLƏNİB
26 İyul 23:25
Dünya futbolu

“Arsenal”ın Vinisiusa təklif edəcəyi maaşın məbləği məlum olub - YENİLƏNİB

London təmsilçisi braziliyalı futbolçunun transferi üçün maliyyə baxımından bütün imkanlarını səfərbər etməyə hazırdır
“Real Madrid” Yan Diomande transferini bitirib
26 İyul 23:12
Futbol

“Real Madrid” Yan Diomande transferini bitirib

Madrid təmsilçisi 19 yaşlı vingerlə 2031-ci ilədək razılaşıb
Aitana Bonmati “Qızıl top” üçün üç namizədin adını açıqlayıb
26 İyul 22:53
Futbol

Aitana Bonmati “Qızıl top” üçün üç namizədin adını açıqlayıb

“Barselona”nın ulduzu mükafata Pau Kubarsini də layiq görür

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub
U-18 basketbol millimiz Avropa çempionatının B divizionunda ilk qrup qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 17:24
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Avropa çempionatının B divizionunda ilk qrup qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da baş tutub