27 İyul 2026
AZ

“Qalatasaray” Camal Musialanı icarəyə götürməyə çalışır

Futbol
Xəbərlər
27 İyul 2026 03:20
102
“Qalatasaray” Camal Musialanı icarəyə götürməyə çalışır

Almaniyanın “Bavariya” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Camal Musiala karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər.

İdman.Biz “beIN Sports”a istinadən xəbər verir ki, “Qalatasaray” 23 yaşlı futbolçunun transferi ilə bağlı danışıqlarda sona yaxınlaşıb. Keçidin icarə əsasında reallaşması nəzərdə tutulur.

Medianın yaydığı məlumata baxmayaraq, “Qalatasaray” klubu Camal Musiala ilə bağlı yayılan transfer xəbərlərini təkzib edib. İstanbul təmsilçisi 23 yaşlı futbolçu və onun komandası ilə razılığa gəlməsi barədə məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib.

“Camal Musiala və “Bavariya” ilə klubumuzun razılığa gəldiyi barədə xəbərlər doğru deyil. İctimaiyyətin nəzərinə çatdırırıq”, - deyə “Qalatasaray”ın açıqlamasında qeyd olunub.

Qeyd edək ki, Musiala ötən mövsüm zədə səbəbindən “Bavariya”nın heyətində bütün turnirlərdə 24 oyunda iştirak edib, beş qol vurub və altı məhsuldar ötürmə verib.

Almaniya millisinin üzvünün “Bavariya” ilə müqaviləsi 30 iyun 2030-cu ilədək qüvvədədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bursaspor” azarkeşləri “Şaxtyor”un spikerinə çətin anlar yaşadıb – FOTO/VİDEO
04:28
Futbol

“Bursaspor” azarkeşləri “Şaxtyor”un spikerinə çətin anlar yaşadıb – FOTO/VİDEO

Tribunalarda səs-küy saldılar, sonra isə selfi növbəsinə durdular
“Mayo” 75 ildən sonra İrlandiya çempionu oldu - VİDEO
02:58
Futbol

“Mayo” 75 ildən sonra İrlandiya çempionu oldu - VİDEO

Komanda 11 final məğlubiyyətindən sonra ölkənin ən nüfuzlu qael futbolu titulunu qazanıb
“Yuventus” Con Stounzla danışıqlara başlayıb
02:35
Futbol

“Yuventus” Con Stounzla danışıqlara başlayıb

Turin təmsilçisi azad agent statusunda olan ingiltərəli müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir
PSJ Bredli Barkola üçün “Liverpul”dan 170 milyon avro istəyir
01:48
Dünya futbolu

PSJ Bredli Barkola üçün “Liverpul”dan 170 milyon avro istəyir

İngiltərə təmsilçisi transferi reallaşdırsa, klub rekordunu yeniləyəcək
Xulian Alvares “Barselona”ya keçmək üçün sərt addım atmağa hazırlaşır
00:42
Futbol

Xulian Alvares “Barselona”ya keçmək üçün sərt addım atmağa hazırlaşır

Argentinalı hücumçu “Atletiko Madrid” rəhbərliyi ilə birbaşa danışmaq istəyir
Qaret Beyl karyerasını bitirdikdən sonra müflis olmaqdan qorxub
00:25
Futbol

Qaret Beyl karyerasını bitirdikdən sonra müflis olmaqdan qorxub

“Real Madrid”in sabiq futbolçusu maliyyə gələcəyini əvvəlcədən planlaşdırdığını bildirib

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub
U-18 basketbol millimiz Avropa çempionatının B divizionunda ilk qrup qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 17:24
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Avropa çempionatının B divizionunda ilk qrup qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da baş tutub