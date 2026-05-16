16 May 2026
AZ

2026/27 mövsümündə Çempionlar Liqasında iştirak edəcək 21 komanda müəyyənləşib

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 May 2026 06:23
287
2026/27 mövsümündə Çempionlar Liqasında iştirak edəcək 21 komanda müəyyənləşib

Avropa çempionatlarının son oyunlarından sonra 2026/27 Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq 21 komandanın adı təsdiqlənib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, turnirdə iştirak etmək hüququ qazanmış son komanda “Aston Villa”dır. O, “Liverpul”u 4:2 hesabı ilə məğlub edərək İngiltərə Premyer Liqasının ilk beşliyində yerini təmin edib.

Aşağıdakı komandalar indiyə qədər Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb:

İngiltərə - Arsenal, Mançester Siti, Mançester Yunayted, Aston Villa
İspaniya - Barselona, Real Madrid, Vilyarreal, Atletiko Madrid, Betis
Almaniya - Bavariya, Borussiya Dortmund, RB Leypsiq
Fransa - PSJ, Lans
İtaliya - İnter
Niderland - PSV, Feyenoord
Portuqaliya - Porto
Çexiya - Slaviya Praqa
Türkiyə - Qalatasaray
Ukrayna - Şaxtyor Donetsk

Xatırladaq ki, Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində 36 komanda mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Nyukasl” “Reyms”in qapıçısını transfer etmək istəyir
07:15
Dünya futbolu

“Nyukasl” “Reyms”in qapıçısını transfer etmək istəyir

Even Jauen “Genqam” və bir neçə başqa klubun yetirməsidir
“Çelsi” və “Mançester Yunayted” “Bolonya”nın hücumçusu ilə maraqlanır
05:14
Dünya futbolu

“Çelsi” və “Mançester Yunayted” “Bolonya”nın hücumçusu ilə maraqlanır

Bu mövsüm Rou bütün yarışlarda 42 oyuna çıxıb, səkkiz qol vurub
“Liverpul” bir mövsümdə ən çox məğlubiyyət antirekordunu qırıb
04:10
Dünya futbolu

“Liverpul” bir mövsümdə ən çox məğlubiyyət antirekordunu qırıb

“Liverpul”un bu mövsüm bütün yarışlarda 20 dəfə məğlub olub
Mourinyo 99% “Real Madrid”in yeni baş məşqçisidir - Marca
03:05
Dünya futbolu

Mourinyo 99% “Real Madrid”in yeni baş məşqçisidir - Marca

Mourinyo 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər “Real Madrid”ə rəhbərlik edib
“Liverpul” Premyer Liqa klubunun qapıçısını Bekkerin əvəzedicisi kimi görür
02:12
Dünya futbolu

“Liverpul” Premyer Liqa klubunun qapıçısını Bekkerin əvəzedicisi kimi görür

“Liverpul” 33 yaşlı Alisson Bekkerin əvəzedicisi kimi “Brayton”un qapıçısı Bart Verbruggenlə maraqlanır. İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, media əvvəllər braziliyalı futbolçunun “Yuventus”a keçə biləcəyini bildirmişdi.

“Aston Villa” gələn mövsüm Çempionlar Liqasında oynayacaq
01:43
Dünya futbolu

“Aston Villa” gələn mövsüm Çempionlar Liqasında oynayacaq

“Aston Villa” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 62 xalla dördüncüdür

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq