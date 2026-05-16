16 May 2026
AZ

“Liverpul” bir mövsümdə ən çox məğlubiyyət antirekordunu qırıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 May 2026 04:10
35
“Liverpul” bir mövsümdə ən çox məğlubiyyət antirekordunu qırıb

İngiltərə Premyer Liqasının 37-ci turunda “Liverpul” “Aston Villa”ya 2:4 hesabı ilə məğlub olub.

İdman.Biz bildirir ki, beləliklə, mersisaydlılar bütün yarışlarda bir mövsümdə məğlubiyyət sayına görə bütün zamanların antirekordunu müəyyənləşdiriblər.

“Anything Liverpool” sosial media hesabına görə, bu məğlubiyyət “Liverpul”un bu mövsüm bütün yarışlarda 20-ci məğlubiyyəti olub və menecer Arne Slot klub tarixində 20 və ya daha çox matçda məğlub olan ilk məşqçi olub. Bu reytinqdə məşqçi üçün əvvəlki rekord 2004/2005 və 2009/2010 mövsümlərində “Liverpul” ilə 19 oyunda məğlub olan ispan çalışdırıcı Rafael Benitesə məxsus idi.

Bu mövsüm “Liverpul” Premyer Liqada 12, Çempionlar Liqasında beş, həmçinin İngiltərə Kuboku, Liqa Kuboku və İngiltərə Superkubokunda bir dəfə məğlub olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mourinyo 99% “Real Madrid”in yeni baş məşqçisidir - Marca
03:05
Dünya futbolu

Mourinyo 99% “Real Madrid”in yeni baş məşqçisidir - Marca

Mourinyo 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər “Real Madrid”ə rəhbərlik edib
“Liverpul” Premyer Liqa klubunun qapıçısını Bekkerin əvəzedicisi kimi görür
02:12
Dünya futbolu

“Liverpul” Premyer Liqa klubunun qapıçısını Bekkerin əvəzedicisi kimi görür

“Liverpul” 33 yaşlı Alisson Bekkerin əvəzedicisi kimi “Brayton”un qapıçısı Bart Verbruggenlə maraqlanır. İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, media əvvəllər braziliyalı futbolçunun “Yuventus”a keçə biləcəyini bildirmişdi.

“Aston Villa” gələn mövsüm Çempionlar Liqasında oynayacaq
01:43
Dünya futbolu

“Aston Villa” gələn mövsüm Çempionlar Liqasında oynayacaq

“Aston Villa” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 62 xalla dördüncüdür
“Aston Villa” “Liverpul”a qalib gələrək dördüncü yerə yüksəldi
01:04
Dünya futbolu

“Aston Villa” “Liverpul”a qalib gələrək dördüncü yerə yüksəldi - VİDEO

Sona bir tur qalmış iki komanda arasında 3 xal fərq var
Mourinyo: “Benfika” mənə yeni müqavilə təklif etdi”
00:45
Dünya futbolu

Mourinyo: “Benfika” mənə yeni müqavilə təklif etdi”

Romano Mourinyonun “Real Madrid”lə danışıqlarının son mərhələyə qədəm qoyduğunu bildirib
“Beşiktaş” cari mövsümdəki son oyunundan heç-heçə ilə ayrıldı
00:24
Dünya futbolu

“Beşiktaş” cari mövsümdəki son oyunundan heç-heçə ilə ayrıldı

“Beşiktaş” çempionatı 60 xalla 4-cü yerdə başa vurub

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq