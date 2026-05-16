“Aston Villa” “Liverpul”a qalib gələrək dördüncü yerə yüksəldi - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 37-ci turunun “Aston Villa” və “Liverpul” komandaları arasında keçirilən oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Aston Villa” oyunu 4:2 hesabı ilə qazanıb. Oyun Birminhemdəki “Villa Park”da baş tutub.
42-ci dəqiqədə Morqan Rocers hesabı açaraq “Villa”ya üstünlük qazandırıb. Vircil van Deyk 52-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub. Olli Uotkins 57-ci dəqiqədə “Aston Villa”nı irəli çıxarıb, 73-cü dəqiqədə o, dubl edib. Con Makginn 89-cu dəqiqədə hesabı 4:1 edib. Van Deyk 90+2-ci dəqiqədə matçdakı ikinci qolunu vurub.
Bu oyundan sonra “Aston Villa” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 62 xalla dördüncü, “Liverpul” isə 59 xalla beşinci yerdədir.