El Şaaravi “Roma”dan ayrılacağını açıqlayıb

“Roma”nın 33 yaşlı hücumçusu Stefan El Şaaravi sosial mediada yayda klubdan ayrılacağını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, El Şaaravi 2016-cı ildən “Roma”da çıxış edir.
“Elə yerlər var ki, hətta fərqinə varmasanız belə, evə çevrilir. Və bir gün bunun daha çox şey olduğunu anlayırsınız... bu, insanlar, duyğular, həyat idi. Mənim üçün son 10 il bütün bunlarla dolu olub. Buraya xəyallar, ambisiyalar və özümü sübut etmək üçün güclü bir istəklə gəldim. Sakit bir ürəklə ayrılıram.
Döyüşlərimizin xatirələri, böyük sevinc, eyni zamanda meydanda və meydandan kənarda böyüməyimə kömək edən çətin anlar ilə doludur. Bu mühitdə əsl dostluq, həqiqi hörmət və futbolun hüdudlarından kənara çıxan mənsubiyyət hissi tapdım. Bu formanı həmişə son dərəcə səmimiyyətlə qorumuşam, hər gün ona bütün gücümü sərf etmişəm. Birlikdə vacib səhifələr yazdıq, beynəlxalq turnirdə qalib gəlmək kimi unudulmaz qalacaq hisslər yaşadıq, bu hisslər bizi daha da yaxınlaşdırdı və mən bunu həmişə əziz tutacağam.
Zamanla məsuliyyət artdı və kapitan sarğısını taxmaq sadəcə bir roldan daha artıq bir şeyə çevrildi: bu, böyük bir şərəf və indiyə qədər ala biləcəyim ən böyük hörmət ifadələrindən biri idi. Həmişə ürəyimdə saxlayacağım bir şərəf. Bütün hekayələr kimi, bunun da bir başlanğıcı var idi və bu gün sona çatır. Xüsusi bir il idi, bəzən çətin idi, amma bu, futbolun bir hissəsidir; bu, mənim kim olduğumu və ya göstərdiyim səyləri dəyişdirmir.
Derbi mənim “Stadio Olimpico”da son ev oyunum olacaq. Həmişə axtardığım hər şeyi nümayiş etdirmək üçün bundan yaxşı bir tay yoxdur: sədaqət, hörmət və sədaqət, amma ən əsası minnətdarlığımı. Mənə həm bir insan, həm də bir futbolçu kimi inkişaf etmək imkanı verən kluba təşəkkür edirəm. Hər duyğunu bölüşdüyüm komanda yoldaşlarıma təşəkkür edirəm. İşinizə və gündəlik dəstəyinizə görə heyətə təşəkkür edirəm. Və sizə, azarkeşlərə xüsusi təşəkkür edirəm, çünki siz həmişə özümü sizin kimi hiss etdirdiniz. Mən gedirəm, amma bir hissəm burada qalacaq. Çünki bəzi hekayələr heç vaxt həqiqətən bitmir, sadəcə formasını dəyişir. Mən həmişə bu kluba və xüsusən də mənə çox şey verən bu şəhərə minnətdar olacağam. Təşəkkür edirəm, Roma. Sevgi ilə, Stefano”, - deyə futbolçu yazıb.