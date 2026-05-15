15 May 2026
AZ

Tunis millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
15 May 2026 22:40
126
Tunis millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Tunis Futbol Federasiyası (FTF) bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatı üçün milli komandasının heyətini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Tunis millisi 2026-cı il dünya çempionatında F qrupunda Nideland, Yaponiya və İsveç komandaları ilə oynayacaq.

Qapıçılar: Aymen Damen (Sfaksien), Sabri Ben Hessen (Etual du Sahel), Abdelmuhib Şamax (Klub Afriken).

Müdafiəçilər: Yan Valeri (Yanq Boyz), Mutaz Neffati (Norrçöpinq), Dilan Bronn (Servett), Raed Çihaoui (Monastir), Montazar Talbi (Loryan), Adem Arus (Kasımpaşa), Ömər Rekik (Maribor), Əli Abdi (Nitsa), Mohamed Amin Hamida (Esperans).

Yarımmüdafiəçilər: Ellies Skiri (Ayntraxt Frankfurt), Anis Ben Slimane (Norviç Siti), Rani Xedira (Union Berlin), Mortada Ben Uannes (Kasımpaşa), İsmayıl Qarbi (Auqsburq), Hac Mahmud (Luqano), Hannibal Mejbri (Burnli).

Hücumçular: Elias Saad (Hannover), Xəlil Ayari (PSJ), Elias Aşuri (Kopenhagen), Sebastian Tunekti (Seltik), Hazem Masturi (Dinamo Mahaçqala), Firas Şauat (Klub Afriken), Rayan Ellumi (Vankuver Uaytkeps).

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Vest Hem” Mateuş Fernandeş üçün 80 milyon avro tələb edəcək
23:26
Dünya futbolu

“Vest Hem” Mateuş Fernandeş üçün 80 milyon avro tələb edəcək

Fernandeş bu mövsüm bütün yarışlarda 40 oyunda iştirak edib
PSJ Kamavinqanı transfer etmək istəyir
22:09
Dünya futbolu

PSJ Kamavinqanı transfer etmək istəyir

Bu mövsüm Kamavinqa bütün yarışlarda 42 oyunda meydana çıxıb
“Barselona” Marmus uğrunda mübarizədə liderlik edir
21:53
Dünya futbolu

“Barselona” Marmus uğrunda mübarizədə liderlik edir

Bu mövsüm Marmuş bütün turnirlərdə 34 oyunda meydana çıxıb
Noyer “Bavariya” ilə müqaviləsini 2027-ci ilə qədər uzadıb
21:06
Dünya futbolu

Noyer “Bavariya” ilə müqaviləsini 2027-ci ilə qədər uzadıb

Noyer 2011-ci ildən “Bavariya”da çıxış edir
Ruslan Malinovski “Trabzonspor”a azad agent kimi keçəcək - Romano
20:36
Dünya futbolu

Ruslan Malinovski “Trabzonspor”a azad agent kimi keçəcək - Romano

Bu mövsüm 33 yaşlı yarımmüdafiəçi klubun heyətində 33 oyunda iştirak edib
Pep Qvardiola: “Kuboku qazanmağa çalışmalıyıq”
20:10
Dünya futbolu

Pep Qvardiola: “Kuboku qazanmağa çalışmalıyıq”

Bu, “Siti”nin ardıcıl dördüncü finalıdır

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİR
13 May 18:52
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİR

Yarış mayın 17-də başa çatacaq