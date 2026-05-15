Tunis millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Tunis Futbol Federasiyası (FTF) bu yay ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatı üçün milli komandasının heyətini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Tunis millisi 2026-cı il dünya çempionatında F qrupunda Nideland, Yaponiya və İsveç komandaları ilə oynayacaq.
Qapıçılar: Aymen Damen (Sfaksien), Sabri Ben Hessen (Etual du Sahel), Abdelmuhib Şamax (Klub Afriken).
Müdafiəçilər: Yan Valeri (Yanq Boyz), Mutaz Neffati (Norrçöpinq), Dilan Bronn (Servett), Raed Çihaoui (Monastir), Montazar Talbi (Loryan), Adem Arus (Kasımpaşa), Ömər Rekik (Maribor), Əli Abdi (Nitsa), Mohamed Amin Hamida (Esperans).
Yarımmüdafiəçilər: Ellies Skiri (Ayntraxt Frankfurt), Anis Ben Slimane (Norviç Siti), Rani Xedira (Union Berlin), Mortada Ben Uannes (Kasımpaşa), İsmayıl Qarbi (Auqsburq), Hac Mahmud (Luqano), Hannibal Mejbri (Burnli).
Hücumçular: Elias Saad (Hannover), Xəlil Ayari (PSJ), Elias Aşuri (Kopenhagen), Sebastian Tunekti (Seltik), Hazem Masturi (Dinamo Mahaçqala), Firas Şauat (Klub Afriken), Rayan Ellumi (Vankuver Uaytkeps).