Ruslan Malinovski “Trabzonspor”a azad agent kimi keçəcək - Romano

“Cenoa”nın yarımmüdafiəçisi Ruslan Malinovski Türkiyənin “Trabzonspor” klubuna azad agent kimi qoşulacaq.
İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Fabritsio Romano bu barədə sosial mediada məlumat verib.
Məlumata görə, ukraynalı yarımmüdafiəçi Trabzon komandasına keçməzdən əvvəl “Cenoa” ilə hazırkı müqaviləsinin müddəti bitəcək. Türkiyə klubu ilə müqavilə üç illik olacaq.
Bu mövsüm 33 yaşlı yarımmüdafiəçi klubun heyətində 33 oyunda iştirak edib, altı qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun müqaviləsi 2026-cı ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 2,5 milyon avrodur.
Qeyd edək ki, Ruslan Malinovski Ukrayna millisinin heyətində 2026-cı il dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Krakovda (Polşa) keçirilən oyunda (2:1) Azərbaycan millisinin qapısına qələbə qolunu vurub.