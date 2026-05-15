15 May 2026
AZ

Ruslan Malinovski “Trabzonspor”a azad agent kimi keçəcək - Romano

Dünya futbolu
Xəbərlər
15 May 2026 20:36
138
Ruslan Malinovski “Trabzonspor”a azad agent kimi keçəcək - Romano

“Cenoa”nın yarımmüdafiəçisi Ruslan Malinovski Türkiyənin “Trabzonspor” klubuna azad agent kimi qoşulacaq.

İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Fabritsio Romano bu barədə sosial mediada məlumat verib.

Məlumata görə, ukraynalı yarımmüdafiəçi Trabzon komandasına keçməzdən əvvəl “Cenoa” ilə hazırkı müqaviləsinin müddəti bitəcək. Türkiyə klubu ilə müqavilə üç illik olacaq.

Bu mövsüm 33 yaşlı yarımmüdafiəçi klubun heyətində 33 oyunda iştirak edib, altı qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun müqaviləsi 2026-cı ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 2,5 milyon avrodur.

Qeyd edək ki, Ruslan Malinovski Ukrayna millisinin heyətində 2026-cı il dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Krakovda (Polşa) keçirilən oyunda (2:1) Azərbaycan millisinin qapısına qələbə qolunu vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona” Marmus uğrunda mübarizədə liderlik edir
21:53
Dünya futbolu

“Barselona” Marmus uğrunda mübarizədə liderlik edir

Bu mövsüm Marmuş bütün turnirlərdə 34 oyunda meydana çıxıb
Noyer “Bavariya” ilə müqaviləsini 2027-ci ilə qədər uzadıb
21:06
Dünya futbolu

Noyer “Bavariya” ilə müqaviləsini 2027-ci ilə qədər uzadıb

Noyer 2011-ci ildən “Bavariya”da çıxış edir
Pep Qvardiola: “Kuboku qazanmağa çalışmalıyıq”
20:10
Dünya futbolu

Pep Qvardiola: “Kuboku qazanmağa çalışmalıyıq”

Bu, “Siti”nin ardıcıl dördüncü finalıdır
Maykl Kerrik: “Gördüyümüz işdən məmnunuq”
19:09
Dünya futbolu

Maykl Kerrik: “Gördüyümüz işdən məmnunuq”

“Mançester Yunayted” İngiltərə Premyer Liqasında üçüncü yerdədir
Musiala zədəsonrası danışdı: “Hələ çatışmayan şeylər var”
18:13
Futbol

Musiala zədəsonrası danışdı: “Hələ çatışmayan şeylər var”

“Bavariya”nın futbolçusu əvvəlki ritmə qayıtmaq üçün səbirli olmağın vacibliyini vurğulayıb
UEFA Latviyanı cəzalandırdı: Belarus oyunsuz lider oldu
17:58
Futbol

UEFA Latviyanı cəzalandırdı: Belarus oyunsuz lider oldu

Baltik ölkəsinin U-19 millisinə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİR
13 May 18:52
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİR

Yarış mayın 17-də başa çatacaq