Maykl Kerrik: “Gördüyümüz işdən məmnunuq”

“Mançester Yunayted”in baş məşqçisi Maykl Kerrik komandasının gələn mövsüm Çempionlar Liqasına qayıtması ilə bağlı danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Mançester Yunayted” 65 xalla İngiltərə Premyer Liqasında üçüncü yerdədir.
“Bu, unikal, xüsusi bir futbol klubudur. Qayıtdığım və onun bir hissəsi olduğum, ona kömək etdiyim üçün inanılmaz dərəcədə qürur duyuram.
Bir azarkeş və keçmiş oyunçu, kluba dərin qayğı göstərən sadiq bir azarkeş olaraq, qayıtdığım, ona kömək etdiyim və onu irəli apardığım üçün çox həyəcanlı idim.
Çempionlar Liqasına qayıtmaq üçün böyük bir addım atmaq çox xoşdur. Gördüyümüz işdən məmnunuq.
Həmişə daha çox şeyə can atmalısınız. Futbolun və rəqabətin gözəlliyi də elə budur - nəyəsə nail olmaq və onun üzərində inkişaf etmək, daim təkmilləşmək. Bu, həmişə bir çətinlikdir.
Biz oyunçular, komanda, heyət və klub üçün müsbət və düzgün istiqamətdə irəliləməyə davam etmək istəyirik.
Zirvəyə nə qədər yaxınlaşsanız, irəliləyiş üçün bir o qədər az yer var, amma məhz buna can atmalıyıq”, - deyə Kerrik mətbuat konfransında bildirib.