“Barselona” Marmus uğrunda mübarizədə liderlik edir

“Barselona” “Mançester Siti”nin hücumçusu Omar Marmuş uğrunda mübarizədə liderlik edir.
İdman.Biz-in “Caught Offside” saytına istinadən məlumatına görə, misirli futbolçu klubdan ayrılmaq istəmir, lakin daha çox oyun vaxtı almaq istəyir.
Mənbənin məlumatına görə, "Mançester Siti" 60-65 milyon avroluq təklif alınacağı təqdirdə 27 yaşlı hücumçunu satmağa hazırdır. "Blaugrana" Marmuşu yayda klubdan ayrılacaq Robert Levandovskinin potensial əvəzedicisi kimi görür. Misirli futbolçuya əvvəllər “Tottenhem Hotspur” və “Aston Villa”dan maraq olduğu bildirilirdi.
Bu mövsüm Marmuş bütün turnirlərdə 34 oyunda meydana çıxıb, səkkiz qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 60 milyon avrodur.