16 May 2026
AZ

Mbappenin fikrincə, “Real”da onun nüfuzunu sarsıtmağa çalışanlar var

Dünya futbolu
Xəbərlər
15 May 2026 23:41
165
Mbappenin fikrincə, “Real”da onun nüfuzunu sarsıtmağa çalışanlar var

“Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappe klubda onun nüfuzuna xələl gətirməyə çalışan insanların olduğunu düşünür.

İdman.Biz-in “Marca”ya istinadən məlumatına görə, fransız futbolçu bundan inciyib.

İspan nəşrinin məqaləsində vurğulanır ki, “Los Blancos”un baş məşqçisi Alvaro Arbeloa əvvəllər fransız futbolçunun hisslərini incidən bir neçə açıqlama verib.

Cümə axşamı, 14 may tarixində, “Real Madrid”in La Liqanın 36-cı turunda “Ovyedo” üzərində 2:0 hesablı qələbəsindən sonra Mbappe jurnalistlərə müraciət edərək Arbeloanın ona komandanın dördüncü hücumçusu olduğunu dediyini görə start heyətində olmadığını bildirib. Mətbuat konfransında ispaniyalı məşqçi hücumçunun açıqlamalarını təkzib edib və heç vaxt Mbappenin komandanın dördüncü hücumçusu olduğunu demədiyini vurğulayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mourinyo: “Benfika” mənə yeni müqavilə təklif etdi”
00:45
Dünya futbolu

Mourinyo: “Benfika” mənə yeni müqavilə təklif etdi”

Romano Mourinyonun “Real Madrid”lə danışıqlarının son mərhələyə qədəm qoyduğunu bildirib
“Beşiktaş” cari mövsümdəki son oyunundan heç-heçə ilə ayrıldı
00:24
Dünya futbolu

“Beşiktaş” cari mövsümdəki son oyunundan heç-heçə ilə ayrıldı

“Beşiktaş” çempionatı 60 xalla 4-cü yerdə başa vurub
El Şaaravi “Roma”dan ayrılacağını açıqlayıb
00:15
Dünya futbolu

El Şaaravi “Roma”dan ayrılacağını açıqlayıb

El Şaaravi 2016-cı ildən “Roma”da çıxış edir
Bernardu Silva “Barselona”ya mümkün keçidi ilə bağlı sualı cavablandırıb
15 May 23:56
Dünya futbolu

Bernardu Silva “Barselona”ya mümkün keçidi ilə bağlı sualı cavablandırıb

Bu mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 50 oyunda meydana çıxıb
“Vest Hem” Mateuş Fernandeş üçün 80 milyon avro tələb edəcək
15 May 23:26
Dünya futbolu

“Vest Hem” Mateuş Fernandeş üçün 80 milyon avro tələb edəcək

Fernandeş bu mövsüm bütün yarışlarda 40 oyunda iştirak edib
Tunis millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
15 May 22:40
Dünya futbolu

Tunis millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Tunis millisi F qrupunda Nideland, Yaponiya və İsveç komandaları ilə oynayacaq

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİR
13 May 18:52
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİR

Yarış mayın 17-də başa çatacaq