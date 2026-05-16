“Nyukasl” “Reyms”in qapıçısını transfer etmək istəyir

“Nyukasl Yunayted” “Reyms”in qapıçısı Even Jauenin transferi üzərində fəal şəkildə işləyir.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə məlumatı sosial mediada insayder Saşa Tavolyeri verib.
Mənbənin məlumatına görə, müqavilənin dəyəri 20 milyon avrodur və oyunçu İngiltərə klubuna qoşulmağa razılıq verib.
Even Jauen “Genqam” və bir neçə başqa klubun yetirməsidir. O, 2024-cü ildən “Reyms”də çıxış edir və onun tərcümeyi-halında “Rodez” və “Dünkerk”də icarə müddəti də var. Bu mövsüm 34 matçda Jauen 35 qol buraxıb və 15 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. O, həmçinin Fransanın 21 yaşadək komandasında oynayır və əvvəllər müxtəlif yaş qruplarında “üçrənglilər”də oynayıb.