“Arsenal” “Porto”nun yarımmüdafiəçisi Froholdtla maraqlanır

“The Sun” qəzetinin verdiyi məlumata görə, “Arsenal” “Porto”nun yarımmüdafiəçisi Viktor Froholdtu izləyir.
İdman.Biz bildirir ki, “topçular” onu bu yay klubdan ayrılmağa yaxın olan Kristian Nörqardın əvəzedicisi kimi görürlər.
Mənbənin məlumatına görə, 20 yaşlı futbolçunun müqaviləsində 70 milyon funt sterlinq (80 milyon avro) məbləğində sərbəst qalma maddəsi var. Portuqaliya klubu Froholdtu satmaqda tərəddüd edir. “Porto” yarımmüdafiəçinin özünün hazırda getmək istəməməsi ilə ruhlanır.
Froholdt bu mövsüm bütün yarışlarda 51 oyunda meydana çıxıb, səkkiz qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 30 milyon avrodur.