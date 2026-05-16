16 May 2026
AZ

“Arsenal” “Porto”nun yarımmüdafiəçisi Froholdtla maraqlanır

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 May 2026 08:11
252
“Arsenal” “Porto”nun yarımmüdafiəçisi Froholdtla maraqlanır

“The Sun” qəzetinin verdiyi məlumata görə, “Arsenal” “Porto”nun yarımmüdafiəçisi Viktor Froholdtu izləyir.

İdman.Biz bildirir ki, “topçular” onu bu yay klubdan ayrılmağa yaxın olan Kristian Nörqardın əvəzedicisi kimi görürlər.

Mənbənin məlumatına görə, 20 yaşlı futbolçunun müqaviləsində 70 milyon funt sterlinq (80 milyon avro) məbləğində sərbəst qalma maddəsi var. Portuqaliya klubu Froholdtu satmaqda tərəddüd edir. “Porto” yarımmüdafiəçinin özünün hazırda getmək istəməməsi ilə ruhlanır.

Froholdt bu mövsüm bütün yarışlarda 51 oyunda meydana çıxıb, səkkiz qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 30 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Nyukasl” “Reyms”in qapıçısını transfer etmək istəyir
07:15
Dünya futbolu

“Nyukasl” “Reyms”in qapıçısını transfer etmək istəyir

Even Jauen “Genqam” və bir neçə başqa klubun yetirməsidir
2026/27 mövsümündə Çempionlar Liqasında iştirak edəcək 21 komanda müəyyənləşib
06:23
Dünya futbolu

2026/27 mövsümündə Çempionlar Liqasında iştirak edəcək 21 komanda müəyyənləşib

Turnirdə iştirak etmək hüququ qazanmış son komanda “Aston Villa”dır
“Çelsi” və “Mançester Yunayted” “Bolonya”nın hücumçusu ilə maraqlanır
05:14
Dünya futbolu

“Çelsi” və “Mançester Yunayted” “Bolonya”nın hücumçusu ilə maraqlanır

Bu mövsüm Rou bütün yarışlarda 42 oyuna çıxıb, səkkiz qol vurub
“Liverpul” bir mövsümdə ən çox məğlubiyyət antirekordunu qırıb
04:10
Dünya futbolu

“Liverpul” bir mövsümdə ən çox məğlubiyyət antirekordunu qırıb

“Liverpul”un bu mövsüm bütün yarışlarda 20 dəfə məğlub olub
Mourinyo 99% “Real Madrid”in yeni baş məşqçisidir - Marca
03:05
Dünya futbolu

Mourinyo 99% “Real Madrid”in yeni baş məşqçisidir - Marca

Mourinyo 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər “Real Madrid”ə rəhbərlik edib
“Liverpul” Premyer Liqa klubunun qapıçısını Bekkerin əvəzedicisi kimi görür
02:12
Dünya futbolu

“Liverpul” Premyer Liqa klubunun qapıçısını Bekkerin əvəzedicisi kimi görür

“Liverpul” 33 yaşlı Alisson Bekkerin əvəzedicisi kimi “Brayton”un qapıçısı Bart Verbruggenlə maraqlanır. İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, media əvvəllər braziliyalı futbolçunun “Yuventus”a keçə biləcəyini bildirmişdi.

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib
15 May 21:22
Futbol

“Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qalib gələrək turnir cədvəlində bir pillə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq