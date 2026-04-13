Hakimi hazırkı PSJ-nin ötənilkindən nə ilə fərqləndiyini izah edib

UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 finalının “Liverpul”la cavab oyunundan əvvəl PSJ-nin müdafiəçisi Əşrəf Hakimi Paris komandasının hazırkı versiyasının ötən mövsümkü klubdan nə ilə fərqləndiyini izah etdi.
İdman.Biz bildirir ki, oyun aprelin 14-də olacaq.
“Keçən mövsümlə bu mövsüm arasındakı fərqlərdən biri də indi daha inamlı olmağımız və Çempionlar Liqasının qalibləri kimi oynamağımızdır. Çətin matçlar üçün bizə güc verən də elə budur. Kim olduğumuzu və nələrə nail olduğumuzu başa düşürük” - deyə Hakimi Liverpool Echo-ya bildirib.
1/8 finalda parislilər “Çelsi”ni ümumi hesabla 8:2 hesabı ilə məğlub ediblər. Turnirin eyni mərhələsində “qırmızılar” “Qalatasaray”ı ümumi hesabla 4:1 hesabı ilə məğlub ediblər.