Salah Slotun qovulmasından sonra agentini təcili görüşə dəvət edib

Cinah oyunçusu Məhəmməd Salah Arne Slotun “Liverpul”un baş məşqçisi vəzifəsindən kənarlaşdırılması xəbərindən sonra agentinə zəng edərək onu təcili görüşə dəvət edib.
Misirli futbolçu cari mövsümün sonunda mersisaydlılardan ayrılıb.
2025-ci ilin dekabr ayında “Lids Yunayted”lə 3:3 hesablı heç-heçədən sonra Salah açıq şəkildə Slotla münasibətlərinin pisləşdiyini bildirib. May ayında hücumçu “Liverpul”u “qırmızılar”ın keçmiş meneceri Yurgen Kloppun rəhbərliyi altında oynadığı futbol tərzinə qayıtmağa çağıran bir paylaşım edib. Salahın müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər davam edirdi.