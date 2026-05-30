30 May 2026
“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq

30 May 2026 03:05
Fabrizio Romanonun sosial media hesabındakı məlumata görə, “Aston Villa” yanvar ayında icarə əsasında “Yuventus”a keçən yarımmüdafiəçi Duqlas Luis üçün hüquqlarını almaq barədə təklif verməyəcək.

İdman.Biz bildirir ki, ingilis klubu braziliyalı futbolçunu 25 milyon avroya almaq seçiminə malik idi, lakin bunu etməməyi seçib. Yarımmüdafiəçi Turinə qayıdır.

Keçən mövsüm 34 oyunda Duqlas Luis bir qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. “Yuventus” 2025/26 mövsümündə Seriya A turnir cədvəlində altıncı yeri tutub. “Aston Villa” İngiltərə Premyer Liqasında dördüncü yeri tutub və həmçinin UEFA Avropa Liqasının qalibi olub. Luiz əvvəllər “Nottingem Forest”, “Jirona” və digər klublarda oynayıb.

