Kloppun agenti məşqçinin Səudiyyə Ərəbistanında iş perspektivindən danışıb

Alman məşqçi Yürgen Kloppu təmsil edən agent Mark Kositske, menecerin Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-İttihad” komandasını idarə edə biləcəyi ilə bağlı şayiələrə cavab verdi.
İdman.Biz bildirir ki, alman məşqçinin ən son məşqçilik vəzifəsi 2015-ci ildən 2024-cü ilə qədər idarə etdiyi “Liverpul” olub.
“Kloppun bu il “Əl-İttihad”ı idarə etməsi ehtimalı yoxdur”, - Kositske deyib.
Kloppun rəhbərliyi altında mersisaydlılar Çempionlar Liqasını və İngiltərə Premyer Liqasını qazanıblar. O, əvvəllər Almaniya çempionluğunu və digər yerli kubokları qazandığı “Borussiya Dortmund”u da idarə edib. Klopp hazırda “Red Bull Group”un idman direktoru vəzifəsində çalışır.