27 May 2026
AZ

Bakıda poker edən futbolçu “Barselona”ya keçə bilər

Futbol
Xəbərlər
27 May 2026 12:06
167
Bakıda poker edən futbolçu “Barselona”ya keçə bilər

İspaniyanın “Barselona” klubu yay transfer pəncərəsində hücum xəttini gücləndirmək üçün “Nyukasl”ın vingeri Entoni Qordonu nəzərdən keçirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, 25 yaşlı futbolçuya Kataloniya klubunun marağı Avropa mediasında geniş müzakirə olunur.

Daha əvvəl “Barselona”nın “Atletiko”nun hücumçusu Xulian Alvareslə maraqlandığı bildirilsə də, bu transferin maliyyə baxımından olduqca çətin olduğu vurğulanır. Bu fonda katalonların mümkün hədəfləri siyahısına Qordon da daxil edilib.

Bir sıra mənbələrin məlumatına görə, “Barselona”nın idman direktoru Deko hazırda İngiltərədədir və “Nyukasl” futbolçusunun transfer imkanlarını araşdırır.

Bildirilir ki, futbolçunun özü də İspaniya klubuna keçid variantına açıqdır. Lakin tərəflər arasında tam razılaşmanın əldə olunduğu hələ qeyd edilmir.

Xatırladaq ki, Qordon UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi çərçivəsində Bakıda keçirilən ilk matçda "Qarabağ"ın qapısına dörd qol vuraraq pokerlə yadda qalmışdı.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Zaqatala” FK-nın baş məşqçisi: “Maliyyə problemləri motivasiyanı azaltdı”
13:05
Azərbaycan futbolu

“Zaqatala” FK-nın baş məşqçisi: “Maliyyə problemləri motivasiyanı azaltdı”

O bildirib ki, maliyyə problemlərinə görə komanda matçlara köklənə bilməyib
Emmanuel Addainin İtaliya klubuna keçəcəyi iddia olunur
12:45
Azərbaycan futbolu

Emmanuel Addainin İtaliya klubuna keçəcəyi iddia olunur

“Bolonya”nın yaxın vaxtlarda transferi rəsmiləşdirəcəyi gözlənilir
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” tarix yazmağın bir addımlığında - İDMAN.BİZ-in İCMALI
12:25
Futbol

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” tarix yazmağın bir addımlığında - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Hər iki klub nəinki avrokubok qazanmayıb, hətta indiyədək bir-biri ilə qarşılaşmayıb
Frenk Lempard ilin ən yaxşı məşqçisi seçildi
11:46
Futbol

Frenk Lempard ilin ən yaxşı məşqçisi seçildi

Aleks Ferqyuson onu xüsusi məktubla təbrik edib
Niyə Konfrans Liqasının finalı Avropa Liqasının finalından sonra keçirilir? - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI
11:26
Futbol

Niyə Konfrans Liqasının finalı Avropa Liqasının finalından sonra keçirilir? - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI

Turnirin statusu UEFA təqvimində həlledici oyunların ardıcıllığını müəyyən etmir
Bu gün minifutbol üzrə Avropa çempionatına start verilir
11:06
Futbol

Bu gün minifutbol üzrə Avropa çempionatına start verilir

Turnirin ilk günündə doqquz qarşılaşma keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib
26 May 23:45
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib - YENİLƏNİB

Bölgə təmsilçisi mövsümün sonunda heyətdə dəyişikliklərə başlayıb