27 May 2026
AZ

Frenk Lempard ilin ən yaxşı məşqçisi seçildi

Futbol
Xəbərlər
27 May 2026 11:46
187
Frenk Lempard ilin ən yaxşı məşqçisi seçildi

İngiltərənin “Koventri Siti” klubunun baş məşqçisi Frenk Lempard İngiltərə Məşqçilər Assosiasiyası (LMA) tərəfindən ölkəsində ilin ən yaxşı məşqçisi seçilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə ESPN məlumat yayıb.

Mütəxəssisin rəhbərliyi altında “Koventri Siti” 2001-ci ildən sonra ilk dəfə Premyer Liqaya yüksəlib və Çempionşipin qalibi olub.

Komandanın uğuru əvvəlcə Lemparda divizionun ən yaxşı məşqçisi mükafatını qazandırıb. Daha sonra o, liqadan asılı olmayaraq ilin ən yaxşı məşqçisinə təqdim olunan ser Aleks Ferqyuson adına xüsusi trofeyə layiq görülüb.

Ferqyuson səhhətindəki problemlər səbəbindən Londonda keçirilən mərasimdə iştirak edə bilməyib. Onun əvəzinə mükafatı İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel təqdim edib və “Mançester Yunayted”in əfsanəvi çalışdırıcısının şəxsi məktubunu oxuyub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Zaqatala” FK-nın baş məşqçisi: “Maliyyə problemləri motivasiyanı azaltdı”
13:05
Azərbaycan futbolu

“Zaqatala” FK-nın baş məşqçisi: “Maliyyə problemləri motivasiyanı azaltdı”

O bildirib ki, maliyyə problemlərinə görə komanda matçlara köklənə bilməyib
Emmanuel Addainin İtaliya klubuna keçəcəyi iddia olunur
12:45
Azərbaycan futbolu

Emmanuel Addainin İtaliya klubuna keçəcəyi iddia olunur

“Bolonya”nın yaxın vaxtlarda transferi rəsmiləşdirəcəyi gözlənilir
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” tarix yazmağın bir addımlığında - İDMAN.BİZ-in İCMALI
12:25
Futbol

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” tarix yazmağın bir addımlığında - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Hər iki klub nəinki avrokubok qazanmayıb, hətta indiyədək bir-biri ilə qarşılaşmayıb
Bakıda poker edən futbolçu “Barselona”ya keçə bilər
12:06
Futbol

Bakıda poker edən futbolçu “Barselona”ya keçə bilər

Kataloniya klubu Entoni Qordonu transfer etmək istəyir
Niyə Konfrans Liqasının finalı Avropa Liqasının finalından sonra keçirilir? - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI
11:26
Futbol

Niyə Konfrans Liqasının finalı Avropa Liqasının finalından sonra keçirilir? - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI

Turnirin statusu UEFA təqvimində həlledici oyunların ardıcıllığını müəyyən etmir
Bu gün minifutbol üzrə Avropa çempionatına start verilir
11:06
Futbol

Bu gün minifutbol üzrə Avropa çempionatına start verilir

Turnirin ilk günündə doqquz qarşılaşma keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib
26 May 23:45
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib - YENİLƏNİB

Bölgə təmsilçisi mövsümün sonunda heyətdə dəyişikliklərə başlayıb