Niyə Konfrans Liqasının finalı Avropa Liqasının finalından sonra keçirilir? - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI

Futbol üzrə Konfrans Liqasının finalı Avropa Liqasının finalından sonra keçirilir, baxmayaraq ki, Avropa Liqası avrokuboklar sistemində daha nüfuzlu turnir olaraq qalır.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunun səbəbi yarışın statusu ilə deyil, UEFA-nın təqvim və televiziya məntiqi ilə bağlıdır.
2021/2022 mövsümündən etibarən Konfrans Liqası yaradıldıqdan sonra Avropa futbol qurumu avrokubok mövsümünün final mərhələsini elə qurub ki, hər həlledici oyun ayrıca oyun gününə sahib olsun və maksimum tamaşaçı diqqəti qazansın.
Konfrans Liqası yaranmazdan əvvəl Avropa Liqasının finalı ənənəvi olaraq may ayında Çempionlar Liqasının finalından bir neçə gün əvvəl keçirilirdi. UEFA üçüncü klub turnirini əlavə etdikdən sonra isə onun finalı AL finalından sonrakı həftəyə salınıb.
Beləliklə, bu praktika Konfrans Liqasının ilk mövsümündən tətbiq olunmağa başlayıb. 2022-ci ildə Avropa Liqasının finalı mayın 18-də, Konfrans Liqasının finalı isə mayın 25-də keçirilib. Həmin vaxtdan bu ardıcıllıq faktiki olaraq standart hal alıb: əvvəl Avropa Liqasının finalı, sonra Konfrans Liqasının finalı oynanılır, UEFA klub mövsümünü isə Çempionlar Liqasının finalı tamamlayır.
Bununla yanaşı, turnirlərin iyerarxiyası dəyişmir. Çempionlar Liqası əsas avrokubok olaraq qalır, Avropa Liqası əhəmiyyətinə görə ikinci yeri tutur, Konfrans Liqası isə üçüncü turnir hesab olunur. Konfrans Liqasının finalının daha gec tarixdə keçirilməsi onun daha yüksək statusa malik olması ilə deyil, UEFA-nın finalları ayrı vaxtlara bölmək və hər turnirə ayrıca auditoriya qazandırmaq istəyi ilə əlaqədardır.
Əlavə edək ki, 2025/26 mövsümü Konfrans Liqasının finalı bu gün Almaniyanın Leyptsiq şəhərində İngiltərənin “Kristal Palas”ı ilə İspaniyanın “Rayo Valyekano”su arasında keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.