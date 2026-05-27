27 May 2026
AZ

Niyə Konfrans Liqasının finalı Avropa Liqasının finalından sonra keçirilir? - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI

Futbol
Araşdırma
27 May 2026 11:26
61
Niyə Konfrans Liqasının finalı Avropa Liqasının finalından sonra keçirilir? - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI

Futbol üzrə Konfrans Liqasının finalı Avropa Liqasının finalından sonra keçirilir, baxmayaraq ki, Avropa Liqası avrokuboklar sistemində daha nüfuzlu turnir olaraq qalır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunun səbəbi yarışın statusu ilə deyil, UEFA-nın təqvim və televiziya məntiqi ilə bağlıdır.

2021/2022 mövsümündən etibarən Konfrans Liqası yaradıldıqdan sonra Avropa futbol qurumu avrokubok mövsümünün final mərhələsini elə qurub ki, hər həlledici oyun ayrıca oyun gününə sahib olsun və maksimum tamaşaçı diqqəti qazansın.

Konfrans Liqası yaranmazdan əvvəl Avropa Liqasının finalı ənənəvi olaraq may ayında Çempionlar Liqasının finalından bir neçə gün əvvəl keçirilirdi. UEFA üçüncü klub turnirini əlavə etdikdən sonra isə onun finalı AL finalından sonrakı həftəyə salınıb.

Beləliklə, bu praktika Konfrans Liqasının ilk mövsümündən tətbiq olunmağa başlayıb. 2022-ci ildə Avropa Liqasının finalı mayın 18-də, Konfrans Liqasının finalı isə mayın 25-də keçirilib. Həmin vaxtdan bu ardıcıllıq faktiki olaraq standart hal alıb: əvvəl Avropa Liqasının finalı, sonra Konfrans Liqasının finalı oynanılır, UEFA klub mövsümünü isə Çempionlar Liqasının finalı tamamlayır.

Bununla yanaşı, turnirlərin iyerarxiyası dəyişmir. Çempionlar Liqası əsas avrokubok olaraq qalır, Avropa Liqası əhəmiyyətinə görə ikinci yeri tutur, Konfrans Liqası isə üçüncü turnir hesab olunur. Konfrans Liqasının finalının daha gec tarixdə keçirilməsi onun daha yüksək statusa malik olması ilə deyil, UEFA-nın finalları ayrı vaxtlara bölmək və hər turnirə ayrıca auditoriya qazandırmaq istəyi ilə əlaqədardır.

Əlavə edək ki, 2025/26 mövsümü Konfrans Liqasının finalı bu gün Almaniyanın Leyptsiq şəhərində İngiltərənin “Kristal Palas”ı ilə İspaniyanın “Rayo Valyekano”su arasında keçiriləcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bu gün minifutbol üzrə Avropa çempionatına start verilir
11:06
Futbol

Bu gün minifutbol üzrə Avropa çempionatına start verilir

Turnirin ilk günündə doqquz qarşılaşma keçiriləcək
Yunanıstan millisinin sabiq oyunçusu 49 yaşında vəfat edib
10:47
Dünya futbolu

Yunanıstan millisinin sabiq oyunçusu 49 yaşında vəfat edib

Oyunçu 2008-ci il Avropa çempionatında iştirak edib
Rüfət Abbasov “Neftçi”də 250 min manat maaş alacaq - İDDİA
10:26
Azərbaycan futbolu

Rüfət Abbasov “Neftçi”də 250 min manat maaş alacaq - İDDİA

Onun paytaxt təmsilçisi ilə üç illik müqavilə imzalayacağı deyilir
Luka Modriç Xorvatiya yığması ilə son turnirinə yollanır
10:06
Futbol

Luka Modriç Xorvatiya yığması ilə son turnirinə yollanır

Xorvatiyalı ulduz futbolçu 2026-cı il dünya çempionatından sonra vidalaşacaq
Azərbaycan I Liqasına vəsiqənin taleyi bu gün həll olunacaq
09:44
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan I Liqasına vəsiqənin taleyi bu gün həll olunacaq

Matç saat 16:00-da başlayacaq
UEFA Konfrans Liqasının qalibi bəlli olur
09:18
Dünya futbolu

UEFA Konfrans Liqasının qalibi bəlli olur

İki debütant Avropa kuboku uğrunda mübarizə aparacaq

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib
26 May 23:45
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib - YENİLƏNİB

Bölgə təmsilçisi mövsümün sonunda heyətdə dəyişikliklərə başlayıb