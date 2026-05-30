30 May 2026
AZ

“Nitsa” növbəti mövsümdə Liqa 1-də yerini təmin edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 May 2026 01:06
202
“Nitsa” növbəti mövsümdə Liqa 1-də yerini təmin edib

Liqa 1 təmsilçisi “Nitsa” və Liqa 2 təmsilçisi “Sent-Etyen” arasında keçirilən pley-offun cavab oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun Nitsadakı “Allianz Riviera” stadionunda keçirilib. Ev sahibi komanda 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.

Ev sahibi komandanın yarımmüdafiəçisi Conatan Kloss matçın ilk qolunu ikinci hissədə, 62-ci dəqiqədə vurub. 79-cu dəqiqədə “Sent-Etyen”də oynayan Zuriko Davitaşvili penalti ilə hesabı bərabərləşdirib. 81-ci dəqiqədə hücumçu Kail Budaş “Nitsa”ya üstünlük qazandırdı. 87-ci dəqiqədə Elye Vai ev sahibi komandanın üçüncü qolunu vurub. Nəhayət, 90+3-cü dəqiqədə Elye Vai ikinci qolunu vurub.

İlk oyun 0:0 hesablı heç-heçə ilə başa çatmışdı. Beləliklə, “Nitsa” pley-offu qazanıb və 2026/2027-ci il Fransa Liqa 1 mövsümünə vəsiqə əldə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Montsa” bir ildən sonra A Seriyasına qayıdıb
01:44
Dünya futbolu

“Montsa” bir ildən sonra A Seriyasına qayıdıb

“Montsa” vəsiqə uğrunda “Katanzaro” ilə mübarizə aparıb
“Nyukasl” “Barselona”nın Qordon üçün ödədiyi məbləği “əhəmiyyətli” adlandırıb
01:25
Dünya futbolu

“Nyukasl” “Barselona”nın Qordon üçün ödədiyi məbləği “əhəmiyyətli” adlandırıb

Lakin ingilis klubu məbləği açıqlamayıb
“Atletiko” “Barselona”nı niyə lağa qoyduğunu izah edib
00:46
Dünya futbolu

“Atletiko” “Barselona”nı niyə lağa qoyduğunu izah edib

“Atletiko” Alvaresi satmayacağını bəyan edib
Qordon “Barselona”ya keçidi barədə: “Uşaqlıq arzum idi”
00:27
Dünya futbolu

Qordon “Barselona”ya keçidi barədə: “Uşaqlıq arzum idi”

Son transfer haqqı 80 milyon avronu keçəcək
“Qarabağ”ın qapısına dörd qol vuran futbolçu “Barselona”ya keçib
29 May 23:34
Dünya futbolu

“Qarabağ”ın qapısına dörd qol vuran futbolçu “Barselona”ya keçib

“Barselona” “Nyukasl”dan Entoni Qordonun transferini elan edib
İran yoldaşlıq oyununda Qambiyanı məğlub edib
29 May 22:08
Dünya futbolu

İran yoldaşlıq oyununda Qambiyanı məğlub edib

Matç İran millisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi