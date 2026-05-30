“Atletiko” “Barselona”nı niyə lağa qoyduğunu izah edib

“Atletiko Madrid” “Mundo Deportivo”ya sosial mediada “Barselona”nı niyə lağa qoyduqlarını və hücumçu Xulian Alvaresi satmayacaqlarını izah edib.
İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl “Atletiko” “blauqrana”nın oyunçuları Lamin Yamal, Pedri və Rafinyanı transfer etməyi təklif edən üç paylaşım etmişdilər. “Atletiko” Bəd Banninin konsertinə biletlər, bir paket günəbaxan toxumu və oyunçuların transferləri üçün digər təkliflər etmişdi.
“Bu, zarafat və ya yumor kimi görünə bilər, amma əslində çox ciddidir. Biz uzun müddətdir ki, “Barselona”ya qarşı çox qəzəbliyik. Bu, istehzalı şəkildə, Kataloniya klubuna nə etdiklərini göstərmək üçün edilib.
Fabrizio Romanonun, “Barselona” jurnalistlərinin xəbərləri, [“Atletiko” prezidenti] Serezonun nahar üçün “Barselona”ya gəldiyi və Xulianla bağlı Laporta ilə danışıqlar barədə yersiz suallarla bombardman edildiyi, eləcə də qarışıq zonadakı oyunçularımıza ünvanlanan suallar.
Bizə göndərilən, lakin heç bir təklifin “Atletiko”ya çatmadığı barədə məlumat var. Artıq bitdi. Biz çox qəzəbliyik və bunu göstərməyin yolu bu idi.
Bir şey aydındır: “Atletiko” bütün kartları özündə saxlayır. Oyunçu [Alvares] 500 milyon avroluq sərbəst buraxılma bəndi ilə qorunur və 2030-cu ilə qədər uzunmüddətli müqaviləsi var. Biz ondan çox məmnunuq. Onun uzunmüddətli müqaviləsi var, tam qorunur və biz gələn mövsüm ona ümid edirik.
Klub hazırda... “Barselona” ilə əlaqələrini kəsməyi düşünmür, lakin oyunçusu ilə bağlı oxşar vəziyyətlərə artıq dözməyəcəyini açıq şəkildə bildirib.
Xulian bir neçə il ərzində ödəniləcək sabit ödəniş və bonuslar müqabilində müqavilə imzalaya bilməz. Bu, La Liqanın qərargahına yatırılmalı olan 500 milyon avrodur.
Əgər “Barselona” düzgün hərəkət etsəydi, agent müdaxilə etməzdi. Amma klubu keçsəniz, bu, səhv bir şey etdiyiniz deməkdir. Agentlər bundan pul qazanırlar. Bu normaldır. Onlar adətən bunu edirlər, çünki bu, onların işidir. Problem “Barselona”dadır!” - deyə “Atletiko”dakı mənbə “Mundo Deportivo”ya bildirib.