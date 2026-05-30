30 May 2026
AZ

“Atletiko” “Barselona”nı niyə lağa qoyduğunu izah edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 May 2026 00:46
212
“Atletiko” “Barselona”nı niyə lağa qoyduğunu izah edib

“Atletiko Madrid” “Mundo Deportivo”ya sosial mediada “Barselona”nı niyə lağa qoyduqlarını və hücumçu Xulian Alvaresi satmayacaqlarını izah edib.

İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl “Atletiko” “blauqrana”nın oyunçuları Lamin Yamal, Pedri və Rafinyanı transfer etməyi təklif edən üç paylaşım etmişdilər. “Atletiko” Bəd Banninin konsertinə biletlər, bir paket günəbaxan toxumu və oyunçuların transferləri üçün digər təkliflər etmişdi.

“Bu, zarafat və ya yumor kimi görünə bilər, amma əslində çox ciddidir. Biz uzun müddətdir ki, “Barselona”ya qarşı çox qəzəbliyik. Bu, istehzalı şəkildə, Kataloniya klubuna nə etdiklərini göstərmək üçün edilib.

Fabrizio Romanonun, “Barselona” jurnalistlərinin xəbərləri, [“Atletiko” prezidenti] Serezonun nahar üçün “Barselona”ya gəldiyi və Xulianla bağlı Laporta ilə danışıqlar barədə yersiz suallarla bombardman edildiyi, eləcə də qarışıq zonadakı oyunçularımıza ünvanlanan suallar.

Bizə göndərilən, lakin heç bir təklifin “Atletiko”ya çatmadığı barədə məlumat var. Artıq bitdi. Biz çox qəzəbliyik və bunu göstərməyin yolu bu idi.

Bir şey aydındır: “Atletiko” bütün kartları özündə saxlayır. Oyunçu [Alvares] 500 milyon avroluq sərbəst buraxılma bəndi ilə qorunur və 2030-cu ilə qədər uzunmüddətli müqaviləsi var. Biz ondan çox məmnunuq. Onun uzunmüddətli müqaviləsi var, tam qorunur və biz gələn mövsüm ona ümid edirik.

Klub hazırda... “Barselona” ilə əlaqələrini kəsməyi düşünmür, lakin oyunçusu ilə bağlı oxşar vəziyyətlərə artıq dözməyəcəyini açıq şəkildə bildirib.

Xulian bir neçə il ərzində ödəniləcək sabit ödəniş və bonuslar müqabilində müqavilə imzalaya bilməz. Bu, La Liqanın qərargahına yatırılmalı olan 500 milyon avrodur.

Əgər “Barselona” düzgün hərəkət etsəydi, agent müdaxilə etməzdi. Amma klubu keçsəniz, bu, səhv bir şey etdiyiniz deməkdir. Agentlər bundan pul qazanırlar. Bu normaldır. Onlar adətən bunu edirlər, çünki bu, onların işidir. Problem “Barselona”dadır!” - deyə “Atletiko”dakı mənbə “Mundo Deportivo”ya bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Montsa” bir ildən sonra A Seriyasına qayıdıb
01:44
Dünya futbolu

“Montsa” bir ildən sonra A Seriyasına qayıdıb

“Montsa” vəsiqə uğrunda “Katanzaro” ilə mübarizə aparıb
“Nyukasl” “Barselona”nın Qordon üçün ödədiyi məbləği “əhəmiyyətli” adlandırıb
01:25
Dünya futbolu

“Nyukasl” “Barselona”nın Qordon üçün ödədiyi məbləği “əhəmiyyətli” adlandırıb

Lakin ingilis klubu məbləği açıqlamayıb
“Nitsa” növbəti mövsümdə Liqa 1-də yerini təmin edib
01:06
Dünya futbolu

“Nitsa” növbəti mövsümdə Liqa 1-də yerini təmin edib

“Nitsa” və “Sent-Etyen” arasında keçirilən pley-offun cavab oyunu başa çatıb
Qordon “Barselona”ya keçidi barədə: “Uşaqlıq arzum idi”
00:27
Dünya futbolu

Qordon “Barselona”ya keçidi barədə: “Uşaqlıq arzum idi”

Son transfer haqqı 80 milyon avronu keçəcək
“Qarabağ”ın qapısına dörd qol vuran futbolçu “Barselona”ya keçib
29 May 23:34
Dünya futbolu

“Qarabağ”ın qapısına dörd qol vuran futbolçu “Barselona”ya keçib

“Barselona” “Nyukasl”dan Entoni Qordonun transferini elan edib
İran yoldaşlıq oyununda Qambiyanı məğlub edib
29 May 22:08
Dünya futbolu

İran yoldaşlıq oyununda Qambiyanı məğlub edib

Matç İran millisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi