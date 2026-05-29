“Atletiko” “Barselona”ya Yamalla Pedrinin əvəzində konsertə 10 bilet təklif edib

“Atletiko Madrid” “Barselona”ya Pedri üçün istehzalı şəkildə təklif verib.
İdman.Biz bildirir ki, “Atletiko” daha əvvəl “blauqrana”nın hücumçusu Lamin Yamalın transferi üçün reper Bəd Banninin konsertinə dörd bilet və bir qutu tum təklifi barədə istehzalı açıqlama yaymışdılar.
“Getdik! İkinci təklifimizlə bağlı problemimiz var idi: sabahkı konsert üçün biletlər satılıb, ona görə də bazar günü keçiriləcək konsert üçün altı bilet təklif edərək əvvəlki təklifimizi təkmilləşdiririk”, - deyə Madrid klubu özünün X sosial media səhifəsində yazıb.
Daha əvvəl media orqanları “Atletiko”nun “Barselona”nın hücumçu Xulian Alvaresi transfer etmək üçün kluba təzyiq göstərmək cəhdindən narazı olduğunu bildirmişdi. “Barselona”nın 100 milyon avro təklif etdiyi və “Atletiko”nun bundan məmnun olmadığı vurğulanırdı.