Transfermarkt A Seriyasının ən bahalı oyunçularını açıqlayıb

Transfermarkt portalı İtaliya A Seriyasında çıxış edən futbolçuların bazar dəyərlərini yeniləyib.

İdman.Biz bildirir ki, ən bahalı oyunçu “İnter”in hücumçusu Lautaro Martinesdir. Onun bazar dəyəri 85 milyon avrodur.

İtaliya A Seriyasının ən bahalı 10 futbolçusu bunlardır:

Lautaro Martines (“İnter”) — 85 milyon avro

Niko Pas (“Komo”) — 80 milyon avro

Kenan Yıldız (“Yuventus”) — 75 milyon avro

Alessandro Bastoni (“İnter”) — 65 milyon avro

Rasmus Hojlund (“Napoli”) — 60 milyon avro

Rafael Leao (“Milan”) — 50 milyon avro

Manu Kone (“Roma”) — 50 milyon avro

Federiko Dimarko (“İnter”) — 50 milyon avro

Nikolo Barella (“İnter”) — 60 milyon avro

Markus Türam (“İnter”) – 60 milyon avro.

2025/2026 mövsümündə “İnter” 87 xalla İtaliya çempionu olub. “Napoli” 76 xalla A Seriyasının turnir cədvəlini ikinci yerdə başa vurub. “Roma” (73) və “Komo” (71) də ilk dördlüyə daxil olub.