29 May 2026
AZ

Transfermarkt A Seriyasının ən bahalı oyunçularını açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
29 May 2026 20:05
190
Transfermarkt A Seriyasının ən bahalı oyunçularını açıqlayıb

Transfermarkt portalı İtaliya A Seriyasında çıxış edən futbolçuların bazar dəyərlərini yeniləyib.

İdman.Biz bildirir ki, ən bahalı oyunçu “İnter”in hücumçusu Lautaro Martinesdir. Onun bazar dəyəri 85 milyon avrodur.

İtaliya A Seriyasının ən bahalı 10 futbolçusu bunlardır:

Lautaro Martines (“İnter”) — 85 milyon avro
Niko Pas (“Komo”) — 80 milyon avro
Kenan Yıldız (“Yuventus”) — 75 milyon avro
Alessandro Bastoni (“İnter”) — 65 milyon avro
Rasmus Hojlund (“Napoli”) — 60 milyon avro
Rafael Leao (“Milan”) — 50 milyon avro
Manu Kone (“Roma”) — 50 milyon avro
Federiko Dimarko (“İnter”) — 50 milyon avro
Nikolo Barella (“İnter”) — 60 milyon avro
Markus Türam (“İnter”) – 60 milyon avro.

2025/2026 mövsümündə “İnter” 87 xalla İtaliya çempionu olub. “Napoli” 76 xalla A Seriyasının turnir cədvəlini ikinci yerdə başa vurub. “Roma” (73) və “Komo” (71) də ilk dördlüyə daxil olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Monako” Fati ilə müqavilə şərtlərini razılaşdırıb
21:22
Dünya futbolu

“Monako” Fati ilə müqavilə şərtlərini razılaşdırıb

Ansu Fati ötən yay bir illik müddətə “Monako”ya icarəyə verilib
Arteta “Arsenal”ın Çempionlar Liqasının finalını buraxacaq futbolçularını açıqlayıb
21:06
Dünya futbolu

Arteta “Arsenal”ın Çempionlar Liqasının finalını buraxacaq futbolçularını açıqlayıb

Yarışın yarımfinalında “Arsenal” “Atletiko Madrid”i ümumi hesabla 2:1 məğlub edib
“Atletiko” “Barselona”nın Alvares üçün ilk təklifini rədd edəcək
20:50
Dünya futbolu

“Atletiko” “Barselona”nın Alvares üçün ilk təklifini rədd edəcək

Bu mövsüm argentinalı bütün yarışlarda 49 oyunda meydana çıxıb
Edeqor: “Bütün həyatım boyu Çempionlar Liqasını qazanmağı arzulamışam”
20:37
Dünya futbolu

Edeqor: “Bütün həyatım boyu Çempionlar Liqasını qazanmağı arzulamışam”

Oyun sabah Macarıstanın Budapeşt şəhərindəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək
“Arsenal” Ento Fernandeslə maraqlanır, amma prioritet Tonalidir
19:35
Dünya futbolu

“Arsenal” Ento Fernandeslə maraqlanır, amma prioritet Tonalidir

Fernandesə “Real Madrid” və “Mançester Siti” də maraq göstərir
Mourinyo “Real Madrid”lə müqavilə imzalayıb – The Athletic
19:00
Dünya futbolu

Mourinyo “Real Madrid”lə müqavilə imzalayıb – The Athletic

Mourinyo “Real Madrid”ə 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər rəhbərlik edib

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi