29 May 2026
AZ

Mourinyo “Real Madrid”lə müqavilə imzalayıb – The Athletic

Dünya futbolu
Xəbərlər
29 May 2026 19:00
153
Mourinyo “Real Madrid”lə müqavilə imzalayıb – The Athletic

Hazırda Lissabon "Benfika"sının sükanı arxasında olan məşqçi Joze Mourinyo “Real Madrid”ə qayıdacaq.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “The Athletic” jurnalisti və insayder David Ornşteyn məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, portuqaliyalı menecer artıq “Los Blancos”la müqavilə imzalayıb. Məşqçinin İspaniya klubu ilə müqaviləsi üç illik olacaq. Rəsmi açıqlama 7 iyunda keçiriləcək “Real Madrid” prezident seçkilərindən sonra olacaq.

Mourinyo “Real Madrid”ə 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər rəhbərlik edib. Onun rəhbərliyi altında komanda İspaniya liqasını, İspaniya Kubokunu və İspaniya Superkubokunu qazanıb. Ötən mövsüm “Los Blancos” bir kubok da qazana bilməyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal” Ento Fernandeslə maraqlanır, amma prioritet Tonalidir
19:35
Dünya futbolu

“Arsenal” Ento Fernandeslə maraqlanır, amma prioritet Tonalidir

Fernandesə “Real Madrid” və “Mançester Siti” də maraq göstərir
Bukayo Saka DÇ-2026 öncəsi İngiltərə millisinə qarşı təzyiqdən danışıb
18:44
DÇ-2026

Bukayo Saka DÇ-2026 öncəsi İngiltərə millisinə qarşı təzyiqdən danışıb

İngiltərə çempionatda Xorvatiya, Qana və Panama ilə L qrupunda mübarizə aparacaq
Muriqi “Fənərbağça”da? - 18 milyonluq transfer iddiası
18:13
Futbol

Muriqi “Fənərbağça”da? - 18 milyonluq transfer iddiası

Hücumçu hətta “Barselona”dan təklif alıb
Fransada final həyəcanı: 22 min polis səfərbər edilir
17:59
Futbol

Fransada final həyəcanı: 22 min polis səfərbər edilir

PSJ - “Arsenal” oyunu ərəfəsində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib
PSJ futbolçuları Çempionlar Liqasını qazanacağı təqdirdə böyük mükafat əldə edəcəklər
17:51
Futbol

PSJ futbolçuları Çempionlar Liqasını qazanacağı təqdirdə böyük mükafat əldə edəcəklər

Mükafat məbləğinin komandanın aparıcı futbolçuları ilə klub rəhbərliyi arasında razılaşdırıldığı bildirilir
Trippyer “Vulverhempton”a keçir
17:43
Futbol

Trippyer “Vulverhempton”a keçir

“Nyukasl”dan ayrılan 35 yaşlı müdafiəçi karyerasını Çempionşipdə davam etdirəcək

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi