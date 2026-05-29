Bukayo Saka DÇ-2026 öncəsi İngiltərə millisinə qarşı təzyiqdən danışıb

29 May 2026 18:44
“Arsenal” və İngiltərə millisinin hücumçusu Bukayo Saka qarşıdan gələn 2026-cı il dünya çempionatı haqqında danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, İngiltərə dünya çempionatında Xorvatiya, Qana və Panama ilə L qrupunda mübarizə aparacaq.

“Bilirik ki, gözləntilər var, amma əsas məsələ odur ki, öz standartlarımızı müəyyən edək. Bu baş verdikdə, başqa heç nə eyni təzyiqi yarada bilməz. Buna görə də bütün səs-küyü kənara qoyub nəyə nail olmaq istədiyimizi bilməyə çalışırıq. Turnirə niyə getdiyimizi bilirik və bunu ön planda saxlayırıq.

Keçmişdəki uğursuzluqlara baxmayaraq, Avroliqaya qələbəyə inamla getdik və yaxınlaşdıq. İndi bundan motivasiya kimi istifadə edirik. İrəliləməyə və özümüz üçün bu imkanları yaratmağa davam edəcəyik”, - Saka FIFA-nın rəsmi saytına bildirib.

