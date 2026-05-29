29 May 2026
AZ

PSJ futbolçuları Çempionlar Liqasını qazanacağı təqdirdə böyük mükafat əldə edəcəklər

Futbol
Xəbərlər
29 May 2026 17:51
63
PSJ futbolçuları Çempionlar Liqasını qazanacağı təqdirdə böyük mükafat əldə edəcəklər

Fransanın PSJ klubunun futbolçuları Çempionlar Liqasını qazandıqları halda böyük məbləğdə bonus əldə edəcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Fransanın “L'Équipe” nəşri məlumat yayıb.

Mənbənin yazdığına görə, Paris klubunun futbolçularına turnirdə qələbəyə görə 1 milyon avro mükafat veriləcək. Bonus məsələsinin komandanın liderləri – Markinyos, Hakimi, Dembele və Vitinya ilə klub rəhbərliyi arasında razılaşdırıldığı qeyd olunub.

Bildirilir ki, PSJ rəhbərliyi futbolçuları tarixi uğur üçün əlavə motivasiya ilə təmin etmək qərarına gəlib. Paris təmsilçisi klub tarixində ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olmaq uğrunda mübarizə aparır.

PSJ Çempionlar Liqasının həlledici oyununda İngiltərə təmsilçisi “Arsenal”la qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Muriqi “Fənərbağça”da? - 18 milyonluq transfer iddiası
18:13
Futbol

Muriqi “Fənərbağça”da? - 18 milyonluq transfer iddiası

Hücumçu hətta “Barselona”dan təklif alıb
Fransada final həyəcanı: 22 min polis səfərbər edilir
17:59
Futbol

Fransada final həyəcanı: 22 min polis səfərbər edilir

PSJ - “Arsenal” oyunu ərəfəsində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib
“Ağstafa Gəncləri” “Biləsuvar”ı məğlub edərək İkinci Liqada iştirak hüququ əldə edib - YENİLƏNİB + VİDEO
17:52
Azərbaycan futbolu

“Ağstafa Gəncləri” “Biləsuvar”ı məğlub edərək İkinci Liqada iştirak hüququ əldə edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda keçirilib
Trippyer “Vulverhempton”a keçir
17:43
Futbol

Trippyer “Vulverhempton”a keçir

“Nyukasl”dan ayrılan 35 yaşlı müdafiəçi karyerasını Çempionşipdə davam etdirəcək
Kakanın boşanması ilə bağlı iddia yalan çıxdı - FOTO
17:36
Futbol

Kakanın boşanması ilə bağlı iddia yalan çıxdı - FOTO

Karolina Seliko “çox ideal idi” sözlərini demədiyini açıqlayıb
“Karvan-Yevlax”da ayrılıq: Füzuli Məmmədov dönəmi bitdi
17:15
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax”da ayrılıq: Füzuli Məmmədov dönəmi bitdi

Yevlax təmsilçisi baş məşqçi ilə yeni müqavilə imzalamayıb

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi