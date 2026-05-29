29 May 2026
İkinci Liqada pley-off matçı: “Biləsuvar” və “Ağstafa Gəncləri” üz-üzə

29 May 2026 11:59
Futbol üzrə 2026/2027-ci illər mövsümündə İkinci Liqada çıxış etmək üçün pley-off görüşü keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, həlledici qarşılaşmada “Biləsuvar” və “Ağstafa Gəncləri” komandaları üz-üzə gələcək.

Matç 29 mayda Yevlax şəhər stadionunda baş tutacaq. Görüş saat 16:00-da başlayacaq və “CBC Sport” telekanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

Qarşılaşmanı Rəşad Əhmədov idarə edəcək. Ona Rahil Ramazanov və Tərlan Talıbzadə kömək edəcəklər. Dördüncü hakim Ruslan Quliyev olacaq.

Görüşdə VAR hakimi Rauf Cabarov, AVAR hakimi isə Zöhrab Abbasov olacaq. Hakim-inspektor Babək Quliyev, AFFA nümayəndəsi Mübariz Hüseynov təyin edilib.

