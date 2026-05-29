29 May 2026
AZ

“Atletiko” “Barselona”nın Alvares üçün ilk təklifini rədd edəcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
29 May 2026 20:50
141
“Atletiko” “Barselona”nın Alvares üçün ilk təklifini rədd edəcək

“Atletiko Madrid” “Barselona”nın hücumçu Xulian Alvares üçün ilk 100 milyon avroluq təklifini rədd edəcək.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Santi Auna məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, “Atletiko Madrid” 120-130 milyon avro istəyir. Kataloniya klubu artıq ikinci təklif üzərində işləyir və argentinalı hücumçunu fəal şəkildə izləməyə hazırdır.

Bu mövsüm argentinalı bütün yarışlarda 49 oyunda meydana çıxıb, 20 qol vurub və doqquz məhsuldar ötürmə edib. Alvaresin “Atletiko” ilə hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 90 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Monako” Fati ilə müqavilə şərtlərini razılaşdırıb
21:22
Dünya futbolu

“Monako” Fati ilə müqavilə şərtlərini razılaşdırıb

Ansu Fati ötən yay bir illik müddətə “Monako”ya icarəyə verilib
Arteta “Arsenal”ın Çempionlar Liqasının finalını buraxacaq futbolçularını açıqlayıb
21:06
Dünya futbolu

Arteta “Arsenal”ın Çempionlar Liqasının finalını buraxacaq futbolçularını açıqlayıb

Yarışın yarımfinalında “Arsenal” “Atletiko Madrid”i ümumi hesabla 2:1 məğlub edib
Edeqor: “Bütün həyatım boyu Çempionlar Liqasını qazanmağı arzulamışam”
20:37
Dünya futbolu

Edeqor: “Bütün həyatım boyu Çempionlar Liqasını qazanmağı arzulamışam”

Oyun sabah Macarıstanın Budapeşt şəhərindəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək
Transfermarkt A Seriyasının ən bahalı oyunçularını açıqlayıb
20:05
Dünya futbolu

Transfermarkt A Seriyasının ən bahalı oyunçularını açıqlayıb

Kenan Yıldız bu siyahıda üçüncü yerdədir
“Arsenal” Ento Fernandeslə maraqlanır, amma prioritet Tonalidir
19:35
Dünya futbolu

“Arsenal” Ento Fernandeslə maraqlanır, amma prioritet Tonalidir

Fernandesə “Real Madrid” və “Mançester Siti” də maraq göstərir
Mourinyo “Real Madrid”lə müqavilə imzalayıb – The Athletic
19:00
Dünya futbolu

Mourinyo “Real Madrid”lə müqavilə imzalayıb – The Athletic

Mourinyo “Real Madrid”ə 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər rəhbərlik edib

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi