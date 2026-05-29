“Monako” Fati ilə müqavilə şərtlərini razılaşdırıb

“Monako” “Barselona”dan icarəyə götürülmüş cinah yarımmüdafiəçisi Ansu Fati ilə müqavilə imzalamaq hüquqlarını əldə etməyə yaxındır.
İdman.Biz bu barədə Nice-Matin-ə istinadən məlumat verir.
Əvvəllər oyunçunun transfer qiymətinin 11 milyon avro olduğu bildirilirdi, lakin onun maaşı razılaşmaya mane olurdu. Fati ötən mövsüm ayda 500.000 avro qazanırdı ki, bunun da 50%-ni katalonlar ödəyirdi; Monako özü belə bir maaş ala bilməzdi. Lakin indi tərəflər şərtlər barədə razılığa gəliblər.
Ansu Fati ötən yay bir illik müddətə “Monako”ya icarəyə verilib. O, ötən mövsüm 30 oyunda iştirak edib və 12 qol vurub.