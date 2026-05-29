İran yoldaşlıq oyununda Qambiyanı məğlub edib

İran və Qambiya arasında keçirilən futbol üzrə yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Türkiyənin Antalya şəhərindəki “Mardan” stadionunda baş tutub. Matç İran millisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qarşılaşmanın ilk qolunu Afrika komandasının müdafiəçisi Ömər Kolli ilk hissənin sonunda, 42-ci dəqiqədə vurub. Aria Yusefi 47-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. 59-cu dəqiqədə İranın müdafiəçisi Ramin Rezaian komandasına üstünlük qazandırıb. 68-ci dəqiqədə hücumçu Mehdi Taremi İranın üçüncü qolunu vurub.
Qeyd etmək lazımdır ki, İran ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edəcək. Onların G qrupundakı rəqibləri Yeni Zelandiya, Belçika və Misirdir.