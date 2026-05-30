“Nyukasl” “Barselona”nın Qordon üçün ödədiyi məbləği “əhəmiyyətli” adlandırıb

“Nyukasl Yunayted” sosial media səhifəsi X-də cinah oyunçusu Entoni Qordonun “Barselona”ya “əhəmiyyətli” qiymətə satıldığını elan edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, ingilis klubu məbləği açıqlamayıb.
“Entoni Qordon La Liqa çempionu “Barselona” ilə əhəmiyyətli, açıqlanmayan qiymətə müqavilə imzalayıb.
Hər şey üçün təşəkkür edirik, Entoni. Sənə gələcəkdə uğurlar arzulayırıq”, - deyə “sağsağanlar”ın paylaşımında bildirilir.
Əvvəlki media xəbərlərində bildirilirdi ki, “Nyukasl”ın direktorlar şurası və klubun Səudiyyə Ərəbistanından olan sahibləri katalonların 70 milyon avroluq sabit qiymət təklifini və əlavə ödənişləri qəbul ediblər. Son transfer haqqı 80 milyon avronu keçəcək.