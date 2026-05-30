“Montsa” bir ildən sonra A Seriyasına qayıdıb

A Seriyasına vəsiqə uğrunda pley-off finalının “Montsa” və “Katanzaro” arasında cavab oyunu başa çatıb. “Katanzaro” 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.
İdman.Biz bildirir ki, “Montsa” ilk görüşdə eyni hesabla qalib gəlmişdi.
“Montsa” Seriya B mövsümündə “cənub qartalları”ndan yuxarıda yer aldığı üçün (müvafiq olaraq üçüncü və beşinci yerlər) İtaliya çempionatının yüksək liqasına yüksəlib.
Matç Montsadakı “U-Power” stadionunda baş tutub.
39-cu dəqiqədə Felipe Cek hesabı açıb, 78-ci dəqiqədə Ruggero Frosinini komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb.
“Byankorossi”, B Seriyasına düşdükdən cəmi bir il sonra İtaliya yüksək liqasına qayıtmağı bacarıb.