Minifutbol üzrə millimiz Avropa çempionatında növbəti oyununa çıxacaq

Bu gün minifutbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada təşkil olunan Avropa çempionatında növbəti oyununa çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Elşad Quliyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv F qrupunundakı üçüncü matçında Fransa ilə qarşılaşacaq.
“Tipos Arena”da təşkil olunacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 15:15-də start götürəcək.
Bugünkü görüş qrup liderliyi baxımından önəmli olacaq.
Hazırda Azərbaycan millisi F qrupunda 6 xalla liderdir. Fransa 4 xalla ikinci, İtaliya 1 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. Hər iki matçda məğlub olan Avstriyanın isə xalı yoxdur.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatına iyunun 4-də yekun vurulacaq.