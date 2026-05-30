30 May 2026
AZ

Rahim Sterlinq həbs edilib - The Sun

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 May 2026 06:14
270
Rahim Sterlinq həbs edilib - The Sun

“Mançester Siti” və “Çelsi”nin keçmiş hücumçusu Rahim Sterlinq narkotik təsiri altında avtomobil idarə etməkdə şübhəli bilinərək həbs edilib.

Dördqat Premyer Liqa qalibinin avtomobilində qanunsuz maddələr aşkar edilib.

İdman.Biz “The Sun”a istinadən xəbər verir ki, oyunçu tibbi müayinədən keçməkdən imtina edib.

Mənbənin məlumatına görə, həbs Sterlinqin “Lamborghini” ilə qəzaya düşməsindən sonra baş verib. Hadisədə başqa nəqliyyat vasitələri olmayıb və xəsarət alan olmayıb. Vurğulanır ki, “Feyenoord” hücumçusu istintaq aparılana qədər girov müqabilində azadlığa buraxılıb.

Sterlinqə yaxın mənbələr qeyd edirlər ki, oyunçu “çətinliklər” yaşayır.

“Çelsi” 2026-cı ilin yanvarında oyunçu ilə yollarını ayırıb. Fevral ayında Sterlinq “Feyenoord”la müqavilə imzalayıb. O, Erediviziyada səkkiz oyun keçirib və bir məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kloppun agenti məşqçinin Səudiyyə Ərəbistanında iş perspektivindən danışıb
04:16
Dünya futbolu

Kloppun agenti məşqçinin Səudiyyə Ərəbistanında iş perspektivindən danışıb

Klopp hazırda “Red Bull Group”un idman direktoru vəzifəsində çalışır
“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq
03:05
Dünya futbolu

“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq

Keçən mövsüm 34 oyunda Duqlas Luis bir qol vurub
“Montsa” bir ildən sonra A Seriyasına qayıdıb
01:44
Dünya futbolu

“Montsa” bir ildən sonra A Seriyasına qayıdıb

“Montsa” vəsiqə uğrunda “Katanzaro” ilə mübarizə aparıb
“Nyukasl” “Barselona”nın Qordon üçün ödədiyi məbləği “əhəmiyyətli” adlandırıb
01:25
Dünya futbolu

“Nyukasl” “Barselona”nın Qordon üçün ödədiyi məbləği “əhəmiyyətli” adlandırıb

Lakin ingilis klubu məbləği açıqlamayıb
“Nitsa” növbəti mövsümdə Liqa 1-də yerini təmin edib
01:06
Dünya futbolu

“Nitsa” növbəti mövsümdə Liqa 1-də yerini təmin edib

“Nitsa” və “Sent-Etyen” arasında keçirilən pley-offun cavab oyunu başa çatıb
“Atletiko” “Barselona”nı niyə lağa qoyduğunu izah edib
00:46
Dünya futbolu

“Atletiko” “Barselona”nı niyə lağa qoyduğunu izah edib

“Atletiko” Alvaresi satmayacağını bəyan edib

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi