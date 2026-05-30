“Liverpul” Konatenin yerinə iki müdafiəçini nəzərdən keçirir

“Liverpul” müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı razılığa gələ bilmədiyi mərkəz müdafiəçisi İbrahima Konatenin ayrılmasına hazırlaşır və “Bayer Leverkuzen”dən Carrell Kuansı kluba qaytarmağı düşünür.
İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, “qırmızılar”ın 23 yaşlı futbolçunu 80 milyon avroya geri almaq variantı var, lakin bu seçim yalnız 2027-ci ilin yayında mümkün olacaq. “Qırmızılar” akademiya məzunu olan futbolçunu 2025-ci ilin yayında satıb.
“Liverpul” həmçinin “Volfsburq”un mərkəz müdafiəçisi Konstantinos Kulierakisin təklifini də araşdırır. “Volfsburq”un Almaniya Bundesliqasından aşağı liqaya düşməsindən sonra 22 yaşlı futbolçunun potensial transferi daha real hala gəlib.